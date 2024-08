Niti poškodba niti koronavirus ji nista uničila Pariza

V nadaljevanju preberite:

Plavalni spored je tradicionalno med najbolj odmevnimi na olimpijskih igrah, slovenski tabor pa je dolgo čakal na podvig v bazenu. Sušo, dolgo 16 let, je prekinila Neža Klančar. Kdo je 24-letna Ljubljančanka? Kako to, da v zadnjih letih pogosto večkrat ni mogla uresničevati visokih ciljev? Kaj se ji je zgodilo pred zadnjim EP v Beogradu? Zakaj ji bivanje v Avstraliji dobro dene, od kod izvira njeno prijateljstvo s Kajo Juvan in kako najraje preživlja počitnice?