Olimpijca zasačili pri nakupu kokaina

Športni moto zdrav duh v zdravem telesu ni bil ravno vodilo avstralskega igralca hokeja na travi Toma (Thomasa) Craiga, ki so ga francoski policisti zasačili pri nakupu kokaina od mladega preprodajalca v središču Pariza.

Craig, 28-letni zvezni igralec, je v nedeljo odigral zadnjo tekmo, Avstralija pa je v četrtfinalu olimpijskega turnirja izgubila proti Nizozemski. Policija ga je zasačila danes malo po polnoči pred vhodom v stanovanjsko stavbo. Pri sebi je imel gram kokaina in je moral noč prespati na postaji.

Thomas Craig (v sredini, št. 2) se je znašel v pridržanju. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Preprodajalec, star komaj 17 let, je imel več različnih vrst mamil, tudi 75 tablet ekstazija in sintetične droge, zato so aretirali tudi njega in ga izročili službi za boj proti narkotikom.

Avstralski olimpijski komite je potrdil, da so člana hokejske ekipe pridržali, in mu zagotovil pravno pomoč. Za zdaj še ni podane obtožnice. Mednarodni olimpijski komite se na današnji redni novinarski konferenci na novico ni odzval.