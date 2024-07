Savšek kljub 102 kazenskim sekundam prestal kvalifikacije

Kanuist Benjamin Savšek je na olimpijskih igrah v Parizu začel obrambo olimpijskega zlata iz Tokia. Na pariških brzicah je opravil z dvema kvalifikacijskima vožnjama in se s 14. časom prebil med 16 najhitrejših, ki so si zagotovili ponedeljkov polfinale.

Savšek je v prvi kvalifikacijski vožnji dosegel 12. čas s 97,04 sekunde, pri čemer si je pri sedmih vratcih prislužil dve kazenski sekundi. Druga vožnja pa se mu je popolnoma ponesrečila, potem ko se je dotaknil 14. vratc, 15. in zadnja, 23., pa je zgrešil in si tako prislužil 102 kazenski sekundi.

Kot rezultat se je štela boljša izmed obeh kvalifikacijskih voženj, Savškov rezultat iz prve vožnje pa je zadoščal za skupno 14. izid. Kvalifikacije, v katerih je nastopilo 20 tekmovalcev, je dobil domačin Nicolas Gestin, ki je bil najhitrejši že v prvi vožnji, v drugi pa je z 88,78 sekunde še izboljšal svoj čas. Drugo mesto je zasedel Britanec Adam Burgess (90,87 sekunde), tretje pa Hrvat Matija Marinić (91,61). Oba sta boljši čas postavila v prvi vožnji.

Polfinalne vožnje se bodo pričele v ponedeljek ob 15.30, finale sledi ob 17.20.

Tudi Terčeljeva skozi kvalifikacije

Kajakašica Eva Terčelj se je z 11. časom kvalifikacij uvrstila v nedeljski polfinale olimpijske preizkušnje. Izmed dveh kvalifikacijskih voženj se je 32-letnica s pariškimi brzicami bolje spopadla v drugi vožnji. Najhitrejši čas je postavila prva zvezdnica tega športa, Avstralka Jessica Fox.

Tudi kajakašica Eva Terčelj je v polfinalu. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Foxova je v drugi vožnji postavila skupno najhitrejši čas z 92,18 sekunde. Drugo mesto kvalifikacij je osvojila Poljakinja Klaudia Zwolińska (93,03 sekunde), tretje Francozinja Camille Prigent (93,25 sekunde) – obe sta v drugi vožnji izboljšali dosežek iz prve vožnje.

V drugi vožnji je svoj čas izboljšala tudi Terčeljeva, ki se je v prvi kvalifikacijski vožnji dotaknila šestih in 16. vratc, v drugi pa le sedmih za čas 95,93 sekunde, kar je skupno zadoščalo za 11. rezultat med 25 tekmovalkami.

Polfinale, v katerega se je uvrstilo 22 kajakašic, se bo pričel v nedeljo ob 15.30, finale pa ob 17.45.

Motil ga je dež

Savšek in Terčeljeva sta torej opravila prvo nalogo na olimpijskih igrah v Parizu. Uvrstila sta se v polfinale, resnici na ljubo to niti ni bilo težko, saj je kvalifikacijsko sito odvrglo le nekaj tekmovalcev. Slovenska predstavnika, ki sodita v svetovni vrh, bi brez polfinala ostala le, če bi storila veliki napaki v obeh kvalifikacijskih vožnjah. To se ni zgodilo, čeprav sami uvrstitvi ne kažeta, da sta pokazala vrhunski vožnji. A oba zagotavljata, da panike ni, čeprav Savšek vendarle ni skrival nekaj malega skrbi.

»Bil sem hiter, a sem delal napake. Ne bom rekel, da se obremenjujem, a ne morem reči, da sem zaradi tega brezskrben. Kolikor se spomnim, tudi v Tokiu v kvalifikacijah nisem bil nič posebnega, pa vemo, kako je bilo na koncu. V ponedeljek bom moral biti mirnejši, natančnejši in bolj zbran. Tokrat sem si želel dobiti dobre občutke, tekmo sem vzel resno, hotel sem testirati hitrost, a sem preveč krajšal linije,« je dejal nosilec slovenske zastave na odprtju iger.

Olimpijski prvak iz Tokia pred polfinalom ni brezskrben. FOTO: Yara Nardi/Reuters

»To, da sem bil nosilec, me ni spravilo s tira. Prej sem zapustil prireditev, se dobro naspal. Če me je v soboto kaj motilo, je bil to dež. Povsem možno je, da sem zaradi njega storil kakšno napako več, a nič zato. Vem, da bo že v ponedeljek sonce spet žgalo,« trdi branilec naslova.

Bolj zadovoljna s svojima vožnjama je bila Terčeljeva, ki je bila na posameznih odsekih hitra že v prvi vožnji, v drugo je svoj dosežek še izboljšala, a si je pridelala en dotik, ki jo je na koncu potisnil z mesta pri vrhu.

»Nisem imela občutka, da sem toliko hitrejša, kot sem bila v prvi vožnji, zato sem se na cilju začudila. Čutila sem, da sem se malenkostno dotaknila vratc, kar me je stalo kakšnega mesta. Poleg uvrstitve v polfinale me je zanimal le še občutek, ki ga želim imeti tudi v nedeljo. Mesta bodo takrat sicer bolj pomembna, a jaz sem tukaj, da pokažem, kaj znam, kaj sem natrenirala. Znam, kar znam, lahko dam vse, kar imam, več pa na žalost ne,« meni Eva Terčelj, ki jo polfinale čaka že v nedeljo.