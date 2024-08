Še sami ne vemo, kdo je v reprezentanci najmočnejši

V nadaljevanju preberite:

Druga sobota olimpijskih iger je bila v slovenskem koledarju podčrtana kot dan, ko bo Tadej Pogačar lovil olimpijsko kolajno. A prvega kolesarja sveta v Parizu ni, selektor Uroš Murn je namesto njega v reprezentanco poklical Domna Novaka, ki bo skupaj z Luko Mezgecem, Janom Tratnikom in Matejem Mohoričem lovil dober rezultat. »Naš cilj ostaja kolajna,« napoveduje Murn. Slovenci zdaj ne sodijo v ožji krog favoritov, trasa pa bi vsaj na papirju lahko zelo ustrezala Mohoriču. V pogovoru tudi sam priznava, da je forma zanj uganka, a ne meče puške v koruzo.

Pred vami je olimpijska cestna dirka, na kateri boste eden od adutov slovenske reprezentance. V kakšni formi jo pričakujete?

Će povem po pravici, nimam pojma. Po koncu dirke po Franciji sem bil res zelo, zelo utrujen, malo sem se uspel odpočiti v Monaku, čeprav je bilo zelo vroče. Upam, da sem si nabral dovolj moči, da bom lahko dirkal, ne vem pa, kako sem pripravljen. Telo je izmučeno po Touru, če se po takšnem naporu sestaviš in prilagodiš, je to za formo lahko zelo dobro in dobiš vrhunske noge, ki jih ne bi mogel dobiti na noben drug način. Lahko pa se pokažejo razpoke v formi. Bomo videli, kako bo šlo.

V Franciji ste se borili tudi z virozo. Kakšno je danes vaše zdravstveno stanje?

Ta viroza je že preteklost, zagotovo pa je pustila sledi in sem bil v zadnjih dveh tednih dirke še bolj utrujen. Upam, da sem si odpočil in bom spet imel takšne noge, kot sem jih vajen.

Kako bi opisali traso dirke? Zasledili smo številne primerjave, Luka Mezgec meni, da je najbolj podobna VN Plouaya, nekateri jo opisujejo kot belgijsko klasiko.

Menim, da ta primerjava ni najbolj točna, v Parizu je krog povsem mestni. Vzponi so sicer podobne dolžine kot v Belgiji, a se na njih dirka drugače. Ta preizkušnja bo za vse nova izkušnja, ker nas je na štartu res malo. V taktičnem smislu bo to zelo zapletena dirka, težko bo nadzorovati dogajanje, ker imajo vse ekipe malo kolesarjev. Za nameček nimamo niti radijskih povezav, težko bo komunicirati med dirko, morali bomo držati skupaj in drug drugega obveščati, kaj se dogaja.