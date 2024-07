Pogačar končno med domačimi navijači

Tadej Pogačar, ki je v nedeljo še tretjič osvojil dirko po Franciji, pred tem pa ravno tako slovito dirko po Italiji, bo danes svoje zmagoslavje končno delil tudi z navijači in oboževalci v Sloveniji. Ob 18. uri se je začel sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani, dve uri zatem ga bodo pričakali še v domači Komendi.

Tadej Pogačar FOTO: Voranc Vogel/Delo

NaK ongresnem trgu ga je še pred začetkom pričakala množica, od najmlajših navijačev, ki še niti njegovega imena niso zmogli izgovoriti, do tistih, ki so se spomninjali, kako so kolesarili v 40. letih prejšnjega stoletja. Nekje vmes je bil 38-letni Ljubljančan Klemen Zagorc, ki je na prizorišče prikolesaril v dresu Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. »Prišel sem pogledat Tadeja Pogačarja, ker sem se zdaj skoraj mesec tresel pred ekranom,« je dejal. Njegovi uspehi, kot je dodal, tudi njemu pomagajo v klanec. »To, kar Slovensci dosegajo v športu, zlasti v kolesarstvu, je neverjetno,« se je čudil, medtem ko je v ozadju zvelela skladba skupine Abba The Winner Takes It All. »Odlično opravljeno, Pogačar, izjemna zmaga,« pa je dosežek slovenskega kolesarja komentirala Linda Bella iz Avstralije. Zadnje etape sicer ni spremljala, ker je ravno takrat letela v Slovenijo, kjer ima družino v Kranju. Z nekaterimi je prišla tudi na Kongresni trg, da bi delila s Slovenci navdušenje nad kolesarski asom.

Ta je prav takrat prispel pred oder skupaj z mladimi kolesarji iz Pogi teama, s katerimi je prikolesaril iz Vikrč. Pogačar je izrazil navdušenje nad mladimi kolesarji in množico, ki ga je pričakala na trgu.

Na odru se je zvrstilo več ljudi, ki Pogačarja stalno spremljajo, med njimi športni direktor ekipe UAE in nekdanji kolesar Andrej Hauptman, ki je dejal, da je »Tadej naredil nekaj, kar je le redkim uspelo« Kot je dodal, se res vselej ne ravna po navodilih, a velikokrat ima prav.

Navijači. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na odru je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. »Velikokrat me tuji državniki vprašajo, kaj delamo, da imamo toliko dobrih športnikov,« je zaupala zbranim. »Ne vem, ce se zavedamo, kaj pomeni trikrat zmagati na Touru, kaj pomeni zmagati na Giru in Touru. To je preprosto gospod Pogačar. Predvsem mi je všeč njegova igrivost in to, s kakšno lahkoto tekmuje,« je dodala.

Tadej Pogačar je na odru prejel darilo od predsednice, kavo z imenom Pogačar, in ga tudi vrnil, prvo letošnjo rumeno majico in za dopolnitev kolekcije se rožnato. Rumeno-rožnato darilo je dobil tudi župan Zoran Janković.

Na odru je bil tudi pokal z Gira, Trofeo Senza Fine, ob katerem je Pogačar dejal, da je sanjsko, ker ga je osvojil za Primožem Rogličem in da so sanje vsakega mladega kolesarja dobiti ta pokal.

Tadej Pogačar FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za konec je dobil se vprašanje, zakaj ne bi rožnati in rumeni majici dodal se rdečo s španske Vuelte. Pogačar se je zahvalil navijačem, ker verjamejo, da zmore, vendar tudi telo in glava potrebujeta počitek. Zdaj si želi na morje. »Vuelta bo prišla … nekoč,« je sklenil kolesarski as in se odpravil na naslednji sprejem.

Množica na Kongresnem trgu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

O 25-letnem zvezdniku s Klanca pri Komendi so v preteklih tednih poročali vsi svetovni mediji in ga kovali v zvezde. Pogačar je namreč prvi kolesar po 26 letih in pokojnemu Italijanu Marcu Pantaniju, ki je v eni sezoni dobil tako Tour de France kot Giro d'Italia. Maja je v Italiji tekmece ob šestih etapnih zmagah ugnal za skoraj deset minut. V Franciji je prav tako s šestimi osvojenimi etapami v precej močnejši konkurenci prepričljivo dobil še rumeno pentljo. Drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda, sicer zmagovalca Toura v letih 2022 in 2023, je premagal za 6:17 minute.

Množica na Kongresnem trgu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci, kjer kraljuje vse od 28. septembra 2021, se je zavoljo preutrujenosti odpovedal nastopu na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu, pozneje pa potrdil, da k temu pripomogla tudi odločitev slovenske zveze, da v ekipo za olimpijske igre ne uvrsti njegove zaročenke Urške Žigart. »Želim se sprostiti, iti na plažo,« je po poročanju STA povedal za nizozemsko javno radiotelevizijo in napovedal, da bo poskušal zlato osvojiti še na letošnjem svetovnem prvenstvu.