Slovenska četverica še kuje strategijo za posebno preizkušnjo

Slovenska kolesarska četverica, ki bo nastopila na cestni dirki, pili še zadnje podrobnosti pred zahtevnim sobotnim nastopom. Gre za specifično preizkušnjo, saj bo na 273 km dolgi trasi predvidoma nastopilo 91 kolesarjev in zato predstavlja velik izziv za ekipe, vajene večjega števila svojih tekmovalcev.

Slovenske barve bodo branili Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak in Luka Mezgec. Nihče ne sodi med glavne favorite, a bo Slovenija ena izmed petih držav, ki bo imela na startu polno kvoto štirih tekmovalcev.

Glede na to, da prvega asa ekipe Tadeja Pogačarja zaradi utrujenosti ne bo, Primoža Rogliča pa kot drugega slovenskega zvezdnika ni bilo na prvotnem seznamu olimpijske odprave, bo dirkanje drugačno, je priznal Mohorič.

»Dobri kolesarji smo, zaupamo si in se poznamo. V pravih okoliščinah imamo vsi možnosti za dober rezultat, saj ni nikogar, ki izstopa. Če bi bil Tadej tu, bi bilo seveda drugače. Potem bi se vsi vozili ob njem in skrbeli le zanj, saj bi imel dobre možnosti, da zmaga. Tako se bomo pač morali znajti na drug način,« je dejal 29-letnik.

Luke Mezgeca pravi, da ekipo odlikuje raznolikost. FOTO: Miha Hočevar/Delo

O strategiji se še niso pogovarjali, a bo za vse to prav posebna izkušnja. »Na startu bo res malo kolesarjev, kar pomeni čisto drugačno dirko od tistih, ki smo jih vajeni. Bistveno težje bo nadzorovati njen potek. Mi imamo sicer maksimalno kvoto štirih kolesarjev, kar je velika prednost, saj lahko dirkamo aktivno in od starta skrbimo, da je v vsakem begu kdo od nas,« je ocenil Mohorič.

Po Touru je bil zelo razočaran in utrujen. Med francosko pentljo je tudi zbolel in zdaj upa, da se bodo karte obrnile v njegovo korist.

»Veselim se nastopa in upam, da bo boljši od tistega v Riu, ki je bil katastrofalen. Veselim se prve preizkušnje po Touru, tam nisem bil pravi jaz, bil sem zelo izmučen. Upam, da sem si nabral novih moči in da bom z dobro popotnico začel preostanek sezone,«je še sklenil Mohorič.

Za Mezgeca bodo to prve olimpijske igre. »Pri 36 letih najbrž tudi zadnje,« je dopolnil. Presenečen je bil, kako je vse skupaj organizirano, kako lepo so videti vas, slovenska hiša in ostalo v Parizu.

Jan Tratnik bo v Parizu po vožnji na čas tekmoval tudi na cestni dirki. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Ekipo odlikuje raznolikost

Taktično ima Slovenija veliko različnih kart, je prepričan Mezgec. Novak bi lahko bil pravšnji za beg, ker mu ustreza enakomerna vožnja pri visokih vatih, medtem ko od Tratnika in Mohoriča pričakuje, da bi lahko ob zahtevnem poteku dirkala na rezultat.

»Moramo izkoristiti našo številčnost in raznolikost. Novak mogoče gre že od starta v beg, sploh če bo velika skupina. Jan in Matej sta zmagovalca velikih dirk, sploh Matej. Če bo imel take noge kot na Sanremu, bo zelo zanimiv tudi za kolajne. Od Tratnika pa je odvisno, kako se je spočil,« svoje kolege opisuje Mezgec.

Zase upa, da bo do konca prišla večja skupina kolesarjev. »Samo tako lahko naredim rezultat,« je priznal 36-letni Kranjčan.

»Raje bi videl kontrolirano dirko, da skušam prihraniti čim več moči. Nekajkrat v karieri sem imel dobre noge tudi po 250 km. Vemo, te večje dirke se začnejo v zadnjih 20 km. Tisti, ki še ima kaj v nogah, lahko kaj naredi,« je še sklenil Mezgec.

Novak na drugi strani prihoda v Pariz ni pričakoval. Z družino se je odpravljal na oddih, ko je izvedel, da bo v ekipi zamenjal Pogačarja. »Bil sem nekoliko v dvomih, saj smo se odpravljali na dopust. Je bilo 50-50, ampak nato sva se s partnerko dogovorila, da mogoče nikoli ne bo več takšne možnosti za nastop na OI.«

»Olimpijske igre so tombola,« meni Domen Novak. FOTO: Matej Družnik/Delo

Takoj po osvojenem naslovu državnega cestnega prvaka si je privoščil nekaj premora, a pripravljenost, kot pravi, ni na najboljši letošnji ravni.

Tudi zanj bodo to prve olimpijske igre. Čeprav v kolesarstvu ne štejejo toliko, bodo vseeno posebne: »Za kolesarje ni tako kot denimo za atlete, plavalce, ki formo štiri leta tempirajo za olimpijske igre. Za nas je to ena izmed dirk, ne največja, a je vseeno super nastopiti tu in pridobiti izkušnjo, ki je ne bom nikoli pozabil.«

O taktiki ni posebej izgubljal besed. »Vse je odvisno od načina dirkanja. Olimpijske igre so tombola, ne zmaga vedno najmočnejši, temveč tisti, ki najbolje taktično dirka. Smo štirje, lahko napademo od daleč ali blizu konca. Imamo vse pokrito, videti moramo le, kako nas bodo nesle noge,« je zaključil Novak.