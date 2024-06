Slovenci ponosni: Ponesli so nas navijači; za polfinale z Argentino

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca iz tekme v tekmo premika meje mogočega in navdušuje navijače. »Izpolnili smo cilj, v Stožicah smo želeli štiri zmage pred temi fantastičnimi navijači, ki so nas ponesli. Ligo narodov smo končali na prvem mestu in to je pomembno,« je po tekmi za Kanal A povedal izvrstni Tonček Štern, ki je s servisi spravljal v obup obrambo Srbije. Kaj so po zmagi, ki je Sloveniji prinesla 1. mesto in najboljše izhodišče pred zaključnim turnirjem lige narodov, povedali njegovi soigralci?

Jan Kozamernik: »Zagotovo smo na dobri poti. Poskušamo se fokusirati tekmo po tekmo, vemo, da naši cilji še prihajajo. Zdaj smo naredili prvo stopničko. Poskušamo zmagovati vse tekme, ki nam pridejo naproti ter se vsakemu tekmecu zoperstaviti, kakor se lahko najboljše in prikazati našo najboljšo igro. To nas je do zdaj pripeljalo zelo daleč. Mislim, da je to tisti ključ do uspeha in to moramo prikazovati še naprej.«

Proti Srbiji so se jim zaradi utrujenosti v igro prikradle tudi napake, a so znova pokazali šampionski karakter. FOTO: Blaž Samec

Gregor Ropret: »Vedeli smo, da nas bo danes čakala težka tekma. Srbi so precej spremenili postavo, igrali res poletno, niso imeli kaj za izgubiti. Na trenutke jim je uspevalo čisto vse, mi pa smo danes na trenutke delovali malo utrujeno, malo smo izgubili fokus, kar pa je normalno po takem turnirju, po toliko težkih tekmah. Vidimo, da tudi ostale ekipe, vse velesile izgubljajo tekme, tako da moramo biti res ponosni nase, da smo spet tekmo uspeli obrniti v svoj prid in da smo zaključili ligo narodov, vsaj redni del, z neverjetnim izidom.«

Tine Urnaut: »Iskreno želimo iti na zmago, danes smo razmišljali samo o zmagi v vsakemu nizu, v vsaki točki. To je bil naš cilj. Noben nasprotnik ni lahek, proti vsakemu je treba odigrati 100-odstotono, tako proti Argentincem kot proti Brazilcem (ki so bili možni nasprotniki v četrtfinalu pred začetkom današnje tekme, op. STA), ampak tisto, kar smo danes želeli na igrišču, je zmaga.«

Slovenci bodo v četrtfinalu lige narodov v petek zvečer (20.00) v Lodžu na Poljskem igrali z Argentino. Preostali četrtfinalni pari: Japonska – Kanada, Poljska – Brazilija, Italija – Francija.