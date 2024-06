Slovenci po hudem boju strli tudi odpor Kubancev

Slovenija – Kuba 3:2 (22, -20, 21 -29, 8)

Dvorana Stožice, gledalcev 5.617, sodnika: Dziewirz (Kanada), Simonović (Švica).

Slovenija: T. Štern 21 (1 as, 2 bloka), Pajenk 11 (2 asa, 1 blok), Planinšič, Kozamernik 14 (1 as, 3 bloke), Toman, Bračko, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut 11 (1 as, 1 blok), Čebulj 17 (2 asa), Mujanović 1 (1 blok), Kržič.

Kuba: Masso, Mergarejo 1, Sanchez 9 (1 as, 1 blok), Concepcion 13 (1 as, 2 bloka), Thondike 2 (2 bloka), Garcia, Diaz, Simon 13 (1 as, 3 bloke), Martinez, Alonso, Lopez 19 (2 bloka), Yant 20 (2 asa, 3 bloke), Salas, Charles, Cruz.