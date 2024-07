Slovenci v Krakovu osvojili drugo mesto, Poljska premočna

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je Wagnerjev memorial v Krakovu končala na drugem mestu. Fantje selektorja Gheorgheja Cretuja so morali po zmagah nad Nemci in Egipčani priznati premoč gostiteljem Poljakom, ki so slavili s 3:1 (20, -26, 14, 24) in se veselili turnirske zmage. Za naše odbojkarje je bil to zadnji test pred olimpijskimi igrami, na katere se bodo pripravljali od srede naprej v Ljubljani.

Cretu je na igrišče spet poslal udarno zasedbo, Gregorja Ropreta, Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Tineta Urnauta, Klemna Čebulja in Janija Kovačiča.

Slovenci so dobro začeli in vodili tudi s 15:12, nato pa slovenski napadalci niso izkoristili svojih napadov, na drugi strani mreže pa so bili Poljaki uspešnejši ter najprej izenačili na 16:16 ter nato povedli z 18:16 in 20:17. Pomagal ni niti Cretujev odmor, Poljaki so pobegnili na 22:17, si pri 24:20 priigrali prvo zaključno ter slavili s 25:20.

Tudi v drugem nizu je Poljakom uspel nekoliko boljši začetek, znova na račun odličnih servisov, s katerimi so imeli Slovenci težave že skozi celoten prvi niz. Sledilo je izenačeno obdobje in zanimiva končnica, v kateri so Poljaki vodili že s 24:22, a je Štern z asom izenačil na 24:24. Slovenski korektor je bil odličen tudi v razburljivem zaključku in naše popeljal do zmage z 28:26.

Tretji niz je bil najbolj enostranski, poljska prednost je hitro narasla na 13:5 in 16:7. Cretu je Čebulja zamenjal z Rokom Možičem, Kozamernika s Sašom Štalekarjem, toda Poljaki so nadaljevali z dobrimi servisi za prednost 20:7 ter niz končali s 25:14.

V uvodu v četrti niz se je nekoliko razigral Čebulj in poskrbel, da Poljaki začetnega vodstva s 3:1 in 5:2 niso še povišali. Štern z napadom in Pajenk z asom sta Slovenijo približala na 5:6, a gostitelji niso popuščali. Še naprej so z dobrimi servisi Ropretu oteževali organizacijo napadov (11:7).

Slovenci so se vrnili, po menjavi Šterna z Mujanovićem je slednji odigral vidno vlogo, najprej je Čebulj s tremi zaporednimi točkami poravnal na 22:22, Mujanović na 23:23. Mladi korektor je poskrbel tudi za zaključno žogo Slovenije pri 24:23, vendar so gostitelji prišli spet v ospredje in nato po dvomljivi sodniški odločitvi tudi do zmage s 26:24.