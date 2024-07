Slovenci v Krakovu za uvod tesno premagali Nemčijo, sledita Egipt in Poljska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Krakovu na prvi tekmi Wagnerjevega memoriala premagala Nemčijo s 3:2 (22, 20, -21, -20, 13). V soboto jo čaka tekma z Egiptom, v nedeljo pa še z domačini Poljaki.

Slovenski odbojkarji se na olimpijske igre v Parizu pripravljajo na Poljskem, kjer s Poljaki, Nemci in Egipčani nastopajo na Wagnerjevem memorialu. Na uvodni tekmi turnirja so gostitelji pričakovano s 3:0 premagali Egipčane.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je dvoboj začel s podajalcem Gregorjem Ropretom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, medtem ko se je na mestu prostega igralca odločil preizkusiti Žigo Šterna.

V prvem nizu je bil začetek izenačen, Urnaut je z blokom poravnal na 13:13, a so Nemci takoj zatem prvič povedli z dvema točkama (16:14). Čebulj je prispeval as za 21:19, z blokom Urnauta so si Slovenci priigrali prvo zaključno žogo pri 24:21, niz so dobili po nemški napaki.

Podoben je bil uvod drugega niza, Čebulj je z napadom izid izenačil na 8:8, Urnaut je dosegel as za prvo vodstvo Slovenije pri 9:8. A so Nemci tekmece ujeli in povedli s 15:12, Jan Kozamernik je po minuti odmora na zahtevo Cretuja poskrbel za vodstvo z 19:18 in 20:19, po napaki Nemcev pa je prednost Slovenije znašala dve točki. Za zaključno žogo je z asom za 24:20 poskrbel Štern, napaka Nemcev je pomenila vodstvo z 2:0 v nizih.

A so se nato Nemci vrnili. V tretjem nizu z vodstvom 17:14, Slovenci so jih takrat še ujeli in Alen Pajenk je napadel za 20:21, a so si Nemci z dobrimi servisi zagotovili zaključno žogo pri 24:20 ter slavili s 25:21.

V četrtem je Slovenija prvič vodila z 11:10. A sta sledila nov preobrat in odmor na željo Cretuja pri 14:15. Šterna je zamenjal Nik Mujanović, a se razmerje moči ni spremenilo. Slovenci niso zaključevali napadov, kar so Nemci s pridom izkoriščali in ušli na 22:17 in dobili niz.

Precej boji so bili nato Slovenci spet v odločilnem nizu. Čebulj in Urnaut sta poskrbela za 7:3, Štern je z napadom ekipi popeljal na menjavo strani pri 8:4 ter dodal napad za 9:4. Nemci so po zaostanku 8:12 zahtevali minuto odmora, se še približali na 10:12, tudi Cretu je reagiral z odmorom, Čebulj pa nato poskrbel za 14:10. Prve zaključne žoge niso izkoristili, sledila je še ena točka Nemcev, nato pa so slovenski tekmeci servis poslali izven igrišča za zmago Slovenije s 15:13.

»Mislim, da smo se spet malo vrnili v tekmovalni ritem, kar je zelo pomembno. Vesel sem, da smo se izvlekli in dobili to tekmo, kar je tudi zelo pomembno. Vidi se, da smo na trenutke še malo nekonstantni. A tudi nasprotnik je bil na trenutke zelo dober, sploh ko je bil na servisni črti Karliček. Začetek je dober, zdaj pa moramo svojo igro še stopnjevati,« je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal kapetan Urnaut.

V soboto bodo Slovenci igrali z Egiptom ob 20.30, v nedeljo pa s Poljsko ob 18.30.