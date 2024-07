Znana ekipa odbojkarjev, ki gre v Pariz

Odbojkarska zveza Slovenije je objavila seznam reprezentantov, ki bodo odpotovali na olimpijski turnir v Parizu. Slovenijo bo na zgodovinskih prvih olimpijskih igrah zastopalo 13 odbojkarjev, ki jih bo vodil selektor Gheorghe Cretu.

Slovenski odbojkarji bodo zgodovinsko prvo olimpijsko tekmo v South Paris Areni igrali 28. julija, ob 21. uri, proti Kanadi. Naslednji tekmec 30. julija bo Srbija (17.00), zadnji obračun v predtekmovalni skupini pa bo 2. avgusta proti gostiteljem in aktualnim olimpijskim prvakom Francozom (17.00).

Pred tem reprezentanco čaka še zadnji test. Med 12. in 14. julijem, ko bodo nastopili na Wagnerjevem memorialu na Poljskem in se pomerili z Nemci, Egipčani in Poljaki.

Seznam reprezentance, Pariz 2024:

- podajalca: Gregor Ropret, Dejan Vinčić

- korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

- srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar

- sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

- prosti igralec: Jani Kovačič

- rezervni igralec: Uroš Planinšič (podajalec)

V Francijo bo odpotoval tudi sprejemalec Rok Bračko, ki bo reprezentanci pomagal na treningih.