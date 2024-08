Slovenke brez četrtfinala

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu izgubila proti Švedski s 23:27 (14:11). Slovenske rokometašice so končala nastope v francoski prestolnici, na zadnji tekmi proti Švedinjami pa so drago prodale svojo kožo. Na svojem premiernem olimpijskem nastopu so osvojile zadnje mesto v skupini A, na petih tekmah so dosegle eno zmago in doživele štiri poraze.

Turnir v mestu luči so odprle s porazom proti Dankam z 19:27, v drugem dvoboju pa so bile boljše od Južnokorejk s 30:23. V zadnjih treh tekmah so doživele tri poraze: najprej so visoko izgubile proti Nemkam z 22:41, nato proti Norvežankam z 22:29, v soboto pa še proti Švedinjam s 23:27. V četrtfinale so se iz skupine A že uvrstile Norvežanke, Danke in Švedinje. Iz skupine B so se med osem napredovale Francija, Nizozemska, Madžarska in Brazilija.

Švedinje so izid tekme zasukale v drugem polčasu. FOTO: Damien Meyer/AFP

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenske reprezentance Dragana Adžića so v prvem polčasu povsem zasenčile favorizirane Švedinje. Kljub odsotnosti prvokategornice Tamare Mavsar, ki je manjkala zaradi bolezni, so se pogumno zoperstavile pretendentkam za najvišja mesta na letošnjem olimpijskem turnirju.

Z agresivno in gibljivo obrambo ter raznovrstno igro v napadu so v 16. minuti povedle z 9:6 in švedsko strokovno vodstvo prisilile, da je zahtevalo minuto odmora. Nekatere taktične in kadrovske spremembe v švedski izbrani vrsti niso porušila slovenskega sistema igre, v 19. minuti si je po golu krožne napadalke Nataše Ljepoje priigrala štiri gole prednosti (11:7). Do konca prvega polčasa je njihova prednost znaša med dvema in tremi goli, izkazala pa se je Elizabeth Omoregie, ki je dosegla šest golov.

Slovenija – Švedska 23:27 (14:11) Arena Paris Sud 6, 5800 gledalcev, sodnika Brunner in Salah (oba Švica). Slovenija: Vojnovič, Pandžić, Klemenčič, Gros 3 (1), Omoregie 9, Spreitzer, Stanko 4, A. Abina 2, Ljepoja 3, Varagić 2, Lazović, Svetik, Hrvatin, E. Abina; Švedska: Bundsen, Eriksson, Koppang 3, Strömberg, Blohm 2, Roberts 4, Lundström, Lindqvist 3, Hagman 5 (2), Thorleifsdottir 1, Hansson 4, Carlson 3, Löfqvist, Axner 2; sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Švedska 2 (2); izključitve: Slovenija 4, Švedska 2 minuti.

Slovenke so v začetku druge polovice tekme nadzorovale favorizirane Skandinavke, v njihovi igri je bilo malo pomanjkljivosti. V 36. minuti so po golu Alje Varagić povedle s 17:13, v nadaljevanju imele tudi tri gole prednosti (16:13, 17:14 in 18:15). Sredi drugega polčasa je njihova igra razpadla, Švedinje so med 43. in 49. minuto naredile delni izid 5:0 in po zaostanku 15:18 povedle z 20:18.

Adžićevim izbrankam, ki so med tekmo porabile ogromno energije, je v zadnjih desetih minutah zmanjkalo moči za telesno močnejše Švedinje. Najvišji zaostanek so si pridelale v 54. minuti, ko so zaostale za pet golov (19:24). V slovenski izbrani vrsti je bila na tekmi najbolj učinkovita Omoregie z devetimi goli. Tjaša Stanko je dosegla štiri zadetke, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala sedem obramb.