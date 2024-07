Na spektakel na reki Seni se Slovenija podaja s številko 170

V nadaljevanju preberite:

Dolgo so v slovenski olimpijski odpravi čakali z izborom zastavonoš. Odločitev za rokometno številko ena Ano Gros in zlatega kanuista iz Tokia Benjamina Savška je v danih okoliščinah, če upoštevamo zahteven tekmovalni urnik športnikov v Parizu, požela odobravanje. »Za zdaj se čustvom še nisem prepustila, čakala me je tekma, ko pa se bo vse skupaj začelo, bodo pravi občutki privreli na plan. Res je velika čast za vsakega športnika, da lahko predstavlja svojo državo,« je bila navdušena Ana Gros.