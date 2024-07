Podpreti Tadeja je slovenska olimpijska naloga v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Letošnji Tour ni bil le Tadej Pogačar in njegova izjemna pot do tretje rumene krone. Bil je tudi Mark Cavendish, ki je dosegel rekordno 35. etapno zmago, pa tudi Biniam Girmay, ki je za Eritrejo in temnopolto Afriko slavil prve tri etapne uspehe ter za nameček kot prvi kolesar iz črne celine osvojil katero od trofejnih majic na veliki pentlji. Del dirke po Franciji so bili tudi še štirje Slovenci, po padcu in odstopu Primoža Rogliča po 12. etapi pa so na žalost na cilj v Nici prispeli le trije, ki jih čaka še pot v Pariz.

Selektor Uroš Murn bo v ponedeljek uradno objavil četverico, ki bo slovenske barve branila na olimpijski cestni dirki 3. avgusta, vendar je že jasno, da bodo v njej poleg Pogačarja še Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik. Kljub številnim vprašanjem slovenskih novinarjev pri Rogličevi ekipi Red Bull Bora Hansgrohe niso razkrili, kako hude so bile poškodbe ob padcu, zaradi katerega je 34-letni Zasavec že tretjič zapored predčasno končal Tour. Izdali so le, da je že na rehabilitaciji v Red Bullovem športnem centru v Salzburgu, kjer se bo pripravil za vrnitev na dirke. Več v tekstu.