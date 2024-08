Terčeljeva napredovala v osmino finala, vsi drugi v repešaž

Tekmovalke v kajakaškem krosu so na olimpijski progi v Parizu opravile prve vožnje v skupinah, po katerih so si najboljše že zagotovile napredovanje v osmino finala, ostale pa imajo še popravni izpit v večernem repasažu. Eva Terčelj si je napredovanje zagotovila neposredno.

Terčeljeva je imela že v petkovih kvalifikacijah z 12. časom najboljši dosežek med Slovenci. Tokrat se je v skupini borila z najhitrejšo iz kvalifikacij, domačinko Camille Prigent in Čehinjo Terezo Fišerovo. Osvojila je drugo mesto za Francozinjo, kar je bilo dovolj za neposredno uvrstitev v osmino finala.

To so si zagotovile prvo- in drugouvrščene iz vseh 11 skupin; še deset mest so zasedle prve in druge iz petih voženj repešaža.

V repešaž je morala tudi Hočevarjeva; nastopila je v deseti skupini, njene tekmice so bile domačinka Angele Hug, Alžirka Carole Diana Bouzidi ter Irka Madison Corcoran. Slovenka je po napaki pri šesti oviri pristala na tretjem mestu. V popravnem izpitu je vozila v peti skupini repešaža z Japonko Aki Azavo in Avstrijko Viktorio Wolffhardt. Vožnjo je dobila, z Wolffhardtovo pa sta si zagotovili nadaljnje tekmovanje.

Osmina finala se bo začela v nedeljo ob 16.45. Eva Terčelj bo v peti skupini, tekmice pa Američanka Evy Leibfarth, Švicarka Alena Marx in Wolffhardtova. Hočevarjeva bo štartala v sedmi skupini, tekmice pa bodo domačinka Angele Hug, Španka Miren Lazkano in Brazilka Ana Satila. V osmini finala bosta v četrtfinale napredovali prvi dve iz vsake od osmih skupin.

Popravni izpit

Slovenska udeleženca olimpijskega kajakaškega krosa v Parizu Peter Kauzer in Benjamin Savšek bosta nadaljevanje tekmovanja iskala v repešažu. V prvih vožnjah v skupinah se nista prebila med tekmovalce, ki so si že neposredno zagotovili osmino finala. Kauzer je v petkovih kvalifikacijah imel nekaj težav, storil je napako prav pri zadnji oviri in dobil kazen ter tako končal na predzadnjem, 38. mestu. Savšek je zasedel 25. mesto.

Tudi Peter Kauzer (desno) je bil v ostrem boju. FOTO: Olivier Morin/AFP

Tokrat je Kauzer tekmoval v osmi skupini, njegovi tekmeci so bili Nemec Noah Hegge, Slovak Jakub Grigar in Britanec Adam Burgess. Kauzer je bil tretji, pred njim sta si neposredno napredovanje priveslala Hegge in Grigar.

Savšek pa je nastopil v deveti skupini, nasprotniki pa so bili Poljak Mateusz Polaczyk, Avstralec Timothy Anderson in Tajvanec Shao-Hsuan Wu. Po napaki pri drugi oviri je bil Slovenec zadnji, prvi in drugi pa Anderson in Polaczyk.

Slovenca zdaj čakata vožnji v repešažu. Savšek bo imel v drugi skupini za tekmeca Maročana Mathisa Soudija in Poljaka Gregorza Hedwiga, Kauzer pa v peti skupini Avstralca Tristana Carterja, Nizozemca Jorisa Ottna in Andyja Barata s Komorov.

V osmino finala so se že neposredno uvrstili vsi prvo- in drugouvrščeni v današnjih vožnjah, vozovnice pa bodo dobili še vsi prvi in drugi v petih skupinah repasaža.