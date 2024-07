Tine Urnaut pričakuje gladiatorske boje

V nadaljevanju preberite:

Teorij je vedno veliko, praksa pa je le ena. In slednja se bo od nedelje naprej v vsej svoji resnici pokazala na olimpijskih igrah v Parizu. Slovenski odbojkarji bodo na zadnji (prosti) dan pred novim delovnim tednom namreč proti Kanadi začeli svoje debitantsko sodelovanje na OI, priložnosti, izzivov in vneme za dokazovanje je torej veliko. Varovanci selektorja Gheorgheja Creţuja so v sredo v Ljubljani še besedno posplošili občutke pred olimpijsko udeležbo, nato so se odpravili rezultatski svetlobi naproti v mesto luči. V enem najbolj romantičnih mest na svetu pa ne bo rezultatske romantike, trdo se bo grizlo in bojevalo za košček olimpijske slave, v slovenski skupini v prvem delu tekmovanja sta namreč še Srbija in branilka olimpijskega naslova iz Tokia Francija. V slovenski izbrani vrsti je kar nekaj veteranov, ki bodo ob koncu reprezentančne kariere (?) le okusili čar olimpijskega nastopa, med njimi je tudi kapetan Tine Urnaut. Več v članku.