Vse je odvisno od nas, če bomo pravi, se nimamo česa bati

Odbojkarski turnir v dvorani, tako moški kot ženski, pustimo odbojko na mivki vsaj zdaj ob strani, bo gotovo eden najbolj privlačnih dogodkov na olimpijskih igrah v Parizu. Zaradi telesnih zmogljivosti igralcev in igralk, privlačnosti igre, že akrobatskih vložkov, dramatike ... Slovenija si je v letošnji ligi narodov izbojevala debitantski nastop na olimpijadi, v vrsti selektorja Gheorgheja Creţuja pa bo tudi srednji bloker Jan Kozamernik. Ta je bil reprezentančni član na vsakem od evropskih prvenstev, na katerih se je slovenska vrsta uvrstila v finale (2015, '19, '21) in na koncu na zmagovalnem odru stopila na mesto podprvaka. Lani se je s soigralci na prvenstvu stare celine veselil bronastega odličja. A olimpijski nastop bo premiera zanj in za soigralce. Preberite pogovor z Janom Kozamernikom.