Anamarija Lampič v kvalifikacijah zadržana, v polfinale po času

V kvalifikacijah olimpijskega šprinta na 1,5 km v prosti tehniki je bila z naskokom najhitrejša švedska smučarska tekačica Jonna Sundling, ki je kar za 5,80 sekunde prehitela drugouvrščeno Američanko Rosie Brennan. Tretja je bila Švicarka Nadine Fähndrich (+ 6,62).

Od četverice Slovenk se je v izločilne boje prebila zgolj Anamarija Lampič, ki je z zaostankom 13,90 sekunde pristala šele na 26. mestu. Eva Urevc (+ 21,40) je zasedla 46. mesto, devet mest za njo je pristala Anita Klemenčič (+ 25,09), Anja Mandeljc (+ 26,87) pa se je od tekme poslovila na 59. mestu. Lampičeva je nato v prvi četrtfinalni skupini zasedla tretje mesto, ni se neposredno uvrstila v polfinale, in morala do zadnje, pete skupine tekačic čakati, ali se bo med najboljših dvanajst prebila po času. Tako je tudi bilo.

Med moškimi si je št. 1 pritekel Francoz Lucas Chanavat, ki se mu je najbolj približal Rus Sergej Ustjugov (+ 1,48), tretji pa je bil Norvežan Johannes Høsflot Klaebo (+ 1,71). Vsi štirje Slovenci so bili prepočasni za izločilne boje, v kvalifikacijah pa so se uvrstili takole: 42. Vili Črv (+ 12,36), 44. Miha Šimenc (+ 13,11), 65. Miha Ličef (+ 20,95) in 74. Janez Lampič (+ 24,92).