Če ne javorjevi fantje, pa dekleta

Kanadska ženska hokejska reprezentanca je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu s 3:2 premagala večne tekmice Američanke in tako osvojila peto olimpijsko odličje v tem športu za svojo državo. Bronasto medaljo so si že v sredo zagotovile Finke.

Kanadčanke so po prvi tretjini odšle na odmor z rezultatom 2:0, pri čemer sta bili natančni Sarah Nurse in kapetanka Marie-Philip Poulin. Do sredine druge tretjine je Poulinova zadela še drugič in svojo reprezentanco povedla v vodstvo s 3:0.

Nato so Američanke nastopile malo bolj odločno in Hilary Knight je z zadetkom tri minute pred koncem druge tretjine vlila nekaj upanja svoji ekipi, nato pa je Amanda Kessel le 12 sekund pred koncem tekme uspela zmanjšati zaostanek na en gol. A nato je zmanjkalo časa in Američanke so se morale zadovoljiti z drugim mestom.

Kanadčanke so bile v boju za zlato medaljo na vseh sedmih olimpijskih igrah, odkar so ženski hokej leta 1998 uvrstili v olimpijski program. Današnja zmaga jim je prinesla peto zlato olimpijsko medaljo, preostali dve so osvojile ZDA.

Finke so v sredo do bronaste olimpijske medalje v Pekingu prišle z zmago nad reprezentanco Švice s 4:0.