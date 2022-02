Družbena skupnost Team Slovenia tudi med OI v Pekingu

Ti so lahko dnevno spremljali rezultate in nastope slovenskih olimpijcev in olimpijk. Skupnost bo aktivna tudi v času OI v Pekingu, zanimive informacije pa so na voljo še pred začetkom največjega športnega dogodka. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je namreč na dan začetka OI v kitajski prestolnici združil moči s podjetjem Rakuten Viber ter na popularni pogovorni platformi Viber razkril unikatne olimpijske nalepke oziroma stickerje. To je nadgradnja sodelovanja med OKS in podjetjem Rakuten Viber, saj na omenjeni platformi od leta 2019 živi družbena skupnost Team Slovenia.

»Z začetkom dogajanja v kitajski prestolnici smo šli še korak dlje in za vse navijače ustvarili posebno zbirko nalepk, ki bodo še dodatno oživile našo Viber olimpijsko skupnost,« je ob aktivaciji nalepk dejal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Aplikacija omogoča avdio in video klice, pogovore v skupinah, na tisoče nalepk in gifov za vse priložnosti ter možnost pošiljanja hitrih glasovnih in video sporočil. Ob tem je pomemben vidik aplikacije tudi ta, da je poskrbljeno za varnost uporabnikov, kar danes vsekakor ni zanemarljiva informacija, so sporočili iz OKS in dodali, da si lahko uporabniki pogovorne platforme Viber paket 20 slovenskih olimpijskih nalepk prenesejo brezplačno.