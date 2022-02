Jørgen Graabak osvojil zlato, Vrhovnik ni bil kos najboljšim

Norvežan Jørgen Graabak je osvojil zlato v nordijski kombinaciji na olimpijskih igrah v Pekingu. Po skoku na veliki skakalnici in teku na 10 km je bil drugi njegov rojak Jens Luraas Oftebro s štirimi desetinkami zaostanka, še dve več pa je zaostal bronasti Japonec Akito Vatabe. Edini slovenski kombinatorec Vid Vrhovnik je bil 36. (4:48,5).

Štiriindvajsetletni Magnus Jarl Riiber, ki je bil v vodstvu po skokih z rekordom skakalnice, 142 metrov, in je tek začel s 40 sekundami in več prednosti pred vsemi tekmeci, je končal na osmem mestu (+39,8).

Riiber pred tem 14 dni ni treniral in je bil v izolacijskem hotelu na nekaj metrih sobe zaradi okužbe z novim koronavirusom. Na tekmi pa je še napravil napako, prepozno so ga opozorili, da je šel v napačno smer v krogu, in tekmeci so ga tedaj po desetih minutah in pol ujeli.

Vrhovnik izgubil v teku

Vrhovnik, 34. po skoku, je na teh OI že nastopil in bil 37. na tekmi s srednjo skakalnico s skoraj petimi minutami in pol zaostanka za nemškim zmagovalcem Vinzenzom Geigerjem, ki je bil tokrat sedmi. Rojak slednjega, Johannes Rydzek, branilec olimpijskega naslova na veliki skakalnici, je bil šele 28.

Vrhovnik je skočil 114 m in zbral 82,4 točke ter je tek na 10 km začel tri minute in 50 sekund za Riiberjem. V teku je nato izgubil dve mesti. »Na tako težki tekmi še nisem tekel. Izjemno je mrzlo. Pred dvema letoma sem mislil, da bodo OI v Pekingu navadne igre glede vremena. Ko pa smo tu stopili iz avtobusa, je bilo res ekstremno. Skok ni bil dober, bile so tudi težke razmere. Ni bilo grobe napake, le manjše, ki se še bolj potencirajo, če nisi v formi. Olimpijske igre so zame končane, zadovoljen nisem, življenje gre naprej,« je dejal za radio Slovenija.

Nastopilo 48 tekmovalcev, v četrtek pa bo na OI še ekipna tekma brez slovenske udeležbe.