Konec nočnih zbujanj Mikaele Shiffrin

Celo v spanju so ameriško alpsko smučarko Mikaelo Shiffrin zasledovala razočaranja prvih dni zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ko je tako v veleslalomu kot v slalomu odstopila že po le nekaj zavojih. Pred današnjo supervelesalomsko preizkušnjo jo je tlačila nočna mora in doseženo deveto mesto ji pomeni pravo olajšanje.

»Sinoči sem imela sanje, ki so se ponavljale vso noč. Kar naprej se je dogajalo, da sem odstopila pri petih vratih. Nenehno sem se zbujala in padala nazaj v spanec,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij novinarjem zaupala Shiffrinova.

A po devetem mestu na današnji superveleslalomski preizkušnji, na kateri je za zlato Švicarko Laro Gut-Behrami zaostala za 0,79 sekunde, bo Američanka lažje spala. »Res je veliko olajšanje, da sem zdaj tukaj. Nisem smučala previdno ali kaj podobnega, a mi je uspelo priti do cilja. In res mi je lepo pri srcu, ko vidim, da nisem pozabila vsega, kar sem vedela o tem športu,« si je oddahnila šestkratna svetovna prvakinja.

Shiffrinova je na veleslalomu in slalomu odstopila že v prvih zavojih in v sredo po slalomu novinarjem razkrila, da ne ve, kako se soočiti z dvojnim porazom. Podvomila je celo, ali bo sploh nastopila v preostalih alpskih disciplinah na olimpijskih igrah, a si je vendarle premislila in se danes podala na start. Po koncu tekme je dejala, da je bila to nedvomno pravilna odločitev.

»Počutim se malo bolj umirjeno, malo bolj tiho. Danes se ni zgodilo nič žalostnega. Proga je bila dobra, bil je lep dan, res so bili dobri pogoji in superveleslalom je res zabavno smučati,« je svoje občutke povzela 26-letnica iz Vaila.

Poleg Gut-Behramijeve sta se na stopničke zavihteli še Avstrijka Mirijam Puchner in še ena Švicarka Michele Gisin. Čehinja Ester Ledecka, ki je v tej hitri disciplini zlato osvojila pred štirimi leti, pred dnevi pa je zmagala na paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu, je končala na petem mestu. Edina slovenska predstavnica Maruša Ferk Saioni je bila 23.

Shiffrinovo v Pekingu čakata še dva nastopa. Pomerila se bo lahko še v smuku in alpski kombinaciji.