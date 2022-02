Na olimpijskih igrah je celo kerling nevarnejši od smučarskih skokov

Ob spremljanju podvigov naših odličnih smučarskih skakalk in skakalcev nam pogosto zastane srce: vsakič imamo namreč občutek, da z drznimi akrobacijami nenehno tvegajo zdravje ali celo življenje. Toda podrobna raziskava je pokazala, da smučarski skoki sodijo med najvarnejše športne panoge na zimskih olimpijskih igrah. V Pjongčangu 2018 so po številu poškodb zasedli šele 18. mesto med vsemi disciplinami, več so jih našteli tudi pri umetnostnem drsanju in – kerlingu.

Statistika nezgod na zimskih OI je zanimiva, a tudi zelo neprijetna za vse, ki jim zdravstvene težave prekrižajo načrte. Če bodo letos v Pekingu obveljale podobne zakonitosti kot pred štirimi leti v Južni Koreji, se jih bo več poškodovalo kot veselilo osvojene kolajne. V Pjongčangu je denimo potrebovalo zdravniško pomoč 376 tekmovalcev (61 odstotkov je bilo žensk), podelili pa so 307 kolajn.

Tudi na tekmovalce v kerlingu preži nevarnost. Foto Lillian Suwanrumpha/AFP

Skupne številke so ostale v sorazmerju s prejšnjimi igrami – višje so le zaradi večjega nabora nastopajočih –, nekatere razlike pa so vendarle opazne. Več je novih disciplin, ki prinašajo dodatno tveganje, manj pa je popolnih eksotov, ki so pomenili veliko nevarnost za lastno zdravje.

Za primerjavo: v Vancouvru 2010 so našteli 287 poškodovanih športnikov in športnic, takrat je tudi prišlo do četrte in na srečo zadnje smrtne nesreče na tekmovališču zimskih OI. Gruzinski sankač Nodar Kumaritašvili je izgubil življenje, ko je med treningom na dan slovesnega odprtja iger zletel s proge pri 145 km/h in trčil v nezaščiten železni nosilec. Med poletnimi OI sta doslej umrla dva športnika (boksar in jadralni letalec), oba leta 1936 v Berlinu.

Največ nezgod v snežnem žlebu

Na sodobnem seznamu »nevarnih« prevladujejo novejše panoge in discipline, pri katerih tekmovalci premagujejo Newtonove zakone gibanja v zahtevnih okoliščinah. V Pjongčangu 2018 so zabeležili največ poškodb med smučarji v snežnem žlebu (doletele so 28 odstotkov nastopajočih), pri deskarskem krosu (26 %) in slopestylu (21 %), povečini so jo skupila zapestja, ramena in kolena. Sledili so akrobatski skoki za smučarje, alpsko smučanje, bob, smučarski slopestyle, hokej na ledu, hitrostno drsanje na kratkih progah ...

Elegantne umetnostne drsalke so bolj ogrožene kot smučarski skakalci. FOTO: Reuters

Tik pred smučarskimi skoki (7 %) so umetnostno drsanje (9 %), skeleton in zaradi pogostih padcev tudi kerling (oba po 8 %), za njimi zgolj smučarski tek, smučanje na grbinah, slalom za deskarje, biatlon in kot zadnja nordijska kombinacija z dvema odstotkoma.

V zadnjih letih so zaznali predvsem porast zlomljenih ključnic – največ hujših poškodb kosti so oskrbeli na deskarskih preizkušnjah –, zaskrbljujoč pa je tudi trend povečanja pretresov možganov. Nekatere zdravstvene težave udarijo na plano šele z leti. Bobu že dolgo pravijo formula ena na ledu, ne le zato, ker se je vanj vključila visoka tehnologija in ker BMW, Ferrari in McLaren sodelujejo z reprezentancami Nemčije, Italije in Velike Britanije. Tudi zaradi posledic za dirkače.

Izračunali so, da so obremenitve na vratni del telesa pri zavojih na progi za bob dvakrat večje kot za astronavte pri vzletu raket. Dnevnik New York Times je pred časom razkril, da je obdukcija pri treh ameriških tekmovalcih, ki so po karieri storili samomor, potrdila hujše poškodbe možganov. »V povprečju pa so vendarle lahko najnevarnejše dejavnosti, pri katerih ne začutimo strahu,« so opozorili strokovnjaki v ZDA.