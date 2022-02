Naj bo že nedelja: Peter Prevc in Kos prva na treningu

V boju za štiri mesta v slovenski reprezentanci za sobotne kvalifikacije za tekmo na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Pekingu je brez nastopa ostal Cene Prevc. Na zadnjem treningu je bil najboljši Lovro Kos, Peter Prevc pa si je jubilejni deseti nastop na tekmah OI med drugim priboril tudi z zmago v drugi seriji drugega treninga.

Za slovensko izbrano vrsto, ki jo vodi glavni trener Robert Hrgota, sta bila oba dneva za treninge hkrati tudi interni boj četverice za tri mesta v sobotnih kvalifikacijah za nedeljsko posamično preizkušnjo. Nastop na njej je imel na podlagi dosežkov v tej sezoni vnaprej zagotovljen Anže Lanišek, peti skakalec te zime. V kvalifikacijah se mu bodo pridružili Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc.

Izidi treninga skakalcev: - 1. serija: 1. Kamil Stoch (Pol) 61,4 točke (101,0 metra), 7. Timi Zajc (Slo) 53,9 (94,0), 9. Peter Prevc (Slo) 53,7 (99,0), 10. Cene Prevc (Slo) 53,3 (97,0), 16. Lovro Kos (Slo) 49,1 (98,0), 26. Anže Lanišek (Slo) 38,1 (92,0) ... - 2. serija: 1. Peter Prevc (Slo) 64,1 (103,0), 4. Lovro Kos (Slo) 57,6 (100,5), 10. Timi Zajc (Slo) 52,8 (99,0), 29. Anže Lanišek (Slo) 37,8 (88,0), 43. Cene Prevc (Slo) 19,0 (77,0) ... - 3. serija: 1. Lovro Kos (Slo) 69,6 (104,5), 3. Cene Prevc (Slo) 61,2 (102,0), 6. Peter Prevc (Slo) 54,9 (102,0), 10. Timi Zajc (Slo) 50,6 (94,0), 18. Anže Lanišek (Slo) 45,4 (92,0) ...

Petindvajsetletni Lanišek se v obeh dneh treningov na skakalnici v Zhangjiakouju ni najbolje znašel, najvišje je posegel do 18. mesta v današnji zadnji seriji, v četrtkovi prvi pa je bil 21. Danes je zabeležil še 26. in 29. oceno v prvi in drugi seriji. Precej bolj so bili razpoloženi ostali štirje, vseeno pa je moral Cene Prevc mesto prepustiti rojakom.

Peter Prevc v igri za hattrick kolajn

Najboljša posamična dosežka sta v petek uspela Kosu in Petru Prevcu. Slednji je bil na drugem treningu s 103 m najboljši. Že pred tem je bil v prvi seriji deveti, v zadnji, tretji pa šesti. S tem je vključno s četrtkovimi skoki storil dovolj, da bo v nedeljo na tekmi, če se bo uvrstil skozi sobotne kvalifikacije, zabeležil še deseti nastop na OI. Na njih je dve kolajni osvojil v Sočiju pred osmimi leti.

Na drugem treningu se je izkazal tudi Kos s četrtim mestom. V prvi seriji je bil 16., v tretji seriji pa je dosegel najboljši izid. Pristal je pri 104,5 m in ugnal Jana Hörla iz Avstrije ter rojaka Ceneta Prevca, ki je skočil 102 m. Zajc je od slovenskih skakalcev beležil zelo konstantne skoke, trikrat se je zavihtel med deseterico. V prvi seriji za trening je imel sedmi izid s 94 metrov dolgim skokom v slabih vremenskih razmerah (imel je najmanj pomoči vetra med 30 najboljšimi). Drugo in tretjo serijo pa je danes sklenil na desetem mestu.

Na zadnjem treningu je bil sicer tretji Cene Prevc. Skok se mu je ponesrečil le v drugi seriji, ko je bil šele 43. Prvi poskus je končal na desetem mestu, bil na koncu blizu nastopu na tekmi, a se je Hrgota po sestanku ekipe po koncu treninga odločil, da bo moral na nastop v Zhangjiakouju še nekoliko počakati.