Namesto Hadalina na Kitajsko Naraločnik

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes potrdil dodatnega tekmovalca, ki bo Slovenijo predstavljal na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu prihodnji mesec. Slovenski alpski smučar Štefan Hadalin je iz osebnih razlogov predčasno končal sezono. Namesto Hadalina je olimpijsko priložnost dobil 23-letni Nejc Naraločnik. V alpskem smučanju bo Slovenijo na povsem novih olimpijskih prizoriščih Xiaohaituo v okrožju Yanqing zastopalo pet smučarjev in sedem smučark. Edini slovenski predstavnik na Kitajskem v tehničnih disciplinah v moški konkurenci bo Žan Kranjec, ki bo tekmoval v slalomu in veleslalomu, v tej disciplini je bil pred štirimi leti v Pjongčangu četrti.

V smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji pa bodo tekmovali Boštjan Kline, Martin Čater, Naraločnik in Miha Hrobat. Meta Hrovat, Ana Bucik in Andreja Slokar bodo nastopale v veleslalomu in slalomu, Tina Robnik se bo merila v veleslalomu, Neja Dvornik pa v slalomu. Dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec je prijavila svojo udeležbo v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji. Enako Maruša Ferk Saioni.

Znana je tudi okvirna ekipa, ki bo barve Slovenije na olimpijskem turnirju na Kitajskem branila v mešani ekipni paralelni tekmi. Na seznamu za nastop so Kranjec, Hrobat ter Robnikova, Bucikova in Slokarjeva, ki je pred OI zmagala na v tej zimi edini individualni ženski paralelni tekmi v Lech/Zürsu. Danes se je sicer uradno zaključil proces kvalifikacij športnikov na ZOI v Pekingu.