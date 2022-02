Norvežani najboljši tudi brez Riiberja, Avstrijci ostali brez kolajne

Po polovici preizkušnje, po skokih na veliki skakalnici, so bili v vodstvu Avstrijci, ki pa so na koncu s četrtim mestom ostali brez kolajne. Drugi so bili Nemci, na tretje mesto pa so se s četrtega po skokih prebili Japonci. Vrstni red glede na skoke se je v tekih, kjer je vsak izmed četverice moral preteči pet kilometrov, na vrhu popolnoma premešal.

Norvežani, katerih reprezentanco so sestavljali olimpijski prvak z velike naprave Joeren Graabak, Jens Lurås Oftebro, Espen Bjørnstad in Espen Andersen, so bili po skokih drugi z osmimi sekundami zaostanka za vodilnimi Avstrijci, na koncu pa so v teku zanesljivo prišli do zlatega odličja in zmagali s 54,9 sekunde prednosti.

Za Graabaka je to tretje odličje na treh tekmah v Pekingu, na srednji skakalnici je bil še srebrn, sicer pa ima po novem šest olimpijskih kolajn, od tega štiri zlate, s čimer je postal prvi nordijski kombinatorec, ki mu je to uspelo. Prvi dve zlati odličji je osvojil v Sočiju leta 2014.

Nesrečni Riiber ostal brez odličja

Norvežani so zmagali tudi brez prvega zvezdnika Jarla Magnusa Riiberja, ki je bil po napaki v teku osmi na veliki skakalnici, prvo tekmo pa je zamudil zaradi okužbe z novim koronavirusom, saj se je že odpravil proti domu. Nemci, prvaki pred štirimi leti, so bili v postavi Manuel Faisst, Eric Frenzel, olimpijski prvak s srednje skakalnice Vinzenz Geiger in Julian Schmid po skokih tretji, na koncu pa so za 0,3 sekunde ugnali Japonce, četrte po skokih. Za Japonsko, za katero je to prvo odličje v tej disciplini po zlatu v Lillehammerju leta 1994, so tekmovali Jošito Vatabe, Hideaki Nagai, Akito Vatabe in Rjota Jamamoto.

Frenzel, ki so ga šele v ponedeljek izpustili iz izolacijskega hotela za pozitivne na novi koronavirus, je tako vendarle prišel do nastopa vsaj na eni tekmi na Kitajskem in ob tem še oplemenitil svojo zbirko olimpijskih odličij, zdaj jih ima sedem. Avstrijci Martin Fritz, Johannes Lamparter, Lukas Greiderer in Franz-Josef Rehrl, ki je doskočil kar pri 141 metrih, so na koncu za odličjem na četrtem mestu zaostali za 4,4 sekunde.

To je bila še zadnja preizkušnja nordijskih kombinatorcev v Pekingu. Dve zlati odličji sta odšli na Norveško, eno pa v Nemčijo.