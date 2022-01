Olimpijci nizajo pozitivne teste po prihodu v Peking

Okužbe v Pekingu tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger se kar vrstijo. V nedeljo so na testiranjih na novi koronavirus potrdili 37 okužb. Kar 28 ljudi je bilo okuženih že ob prihodu na Kitajsko, med njimi devet športnikov ali članov ekip, devet okužb je bilo tudi med ljudmi, ki so že v olimpijskem mehurčku. Dan pred tem so prireditelji v povezavi z igrami potrdili 34 okužb, skupaj pa od 23. januarja že 175.

Na Kitajskem v povezavi s pandemijo novega koronavirusa velja zelo strog režim. Vsi športni delavci in novinarji so zelo strogo ločeni od prebivalstva. Da bi zajezili širjenje okužb, pa morajo prav vsi udeleženci vsak dan opraviti test PCR. Vsem okuženim pa se je možno vrnitvi v olimpijski mehurček, a morajo v 24 urah opraviti dva negativna PCR testa, po preteku desetih dni zadostuje en negativni test.

Dve okužbi sta doslej odmevali tudi v slovenskem taboru. Deskar Žan Košir je bil pozitiven na testiranju po prihodu na Kitajsko, alpski smučar Martin Čater pa neposredno pred odhodom in zato na igrah ne bo nastopil. Igre v Pekingu bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem.