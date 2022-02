Peking 2022 za Slovenijo primerljiv s Sočijem 2014

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je danes ocenil, da so zimske olimpijske igre v Pekingu, ki se zaključujejo, po slovenskih uspehih primerljive s tistimi v Sočiju leta 2014. Izpostavil je tudi dobro organizacijo iger v Pekingu in poudaril, da Kitajci izpolnjujejo svoje pretekle zaveze na področju varovanja okolja. »Jaz osebno še vedno ocenjujem, da so bile igre v Sočiju glede na število doseženih uvrstitev, stopničk, malenkost boljše. A so te v Pekingu primerljive s Sočijem,« je povedal Gabrovec pred zaključnim koncem tedna v Pekingu.

Slovenija je doslej na igrah osvojila sedem medalj, dve zlati, tri srebrne in dve bronasti. Iz Sočija pa jih je prinesla osem, od tega dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste. Ob tem je predsednik OKS izpostavil, da je bilo na Kitajskem precej uvrstitev tik pod stopničkami. »Lahko rečem, da je bila celotna ekipa, tudi spričo covida, zelo uspešna in da je morda treba včasih, ko se pripravljaš, upoštevati tudi razmere, ki bodo na tekmovališču, na katero greš. To pomeni tudi pravilno izbiro pripravljalnih prizorišč,« je povedal. Obenem je poudaril, da je to bolj vprašanje za stroko.

Za prihodnost slovenskega športa ga glede na to, da je slovenska olimpijska reprezentanca z nekaj izjemami mlada, ne skrbi. Je pa res, da se mora tudi krovna smučarska zveza zavedati, da so štiri leta dolgo obdobje. »Temu primerno se je treba, še posebej zaradi prihodnjega leta, ko bo pri nas nordijsko svetovno prvenstvo, močno osredotočiti na tisto, kar želimo. To je rezultat na tekmovališčih, primeren našemu vložku, ker pogoji za smučanje v vseh skupinah so kar v redu,« je poudaril Gabrovec.

Še malo, pa bo padla senca na ZOI v Pekingu. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Kitajci držijo besedo

To velja predvsem za panoge oziroma discipline, kjer primanjkuje podmladka, kot je deskanje na snegu, je dejal. Pri tem je izpostavil pomen množice v smislu razširjenosti panoge oziroma discipline. »To je največja strokovna naloga, ki se je mora panožna zveza zavedati in temu primerno tudi ukrepati,« je povedal predsednik OKS. Glede same organizacije iger je dejal, da je bila ta zelo v redu, saj so kitajski prireditelji dali vse od sebe, kar so lahko. Včasih je bilo morda celo preveč po kitajsko s strogim režimom brez odstopanja, je ocenil.

Vsake igre, tudi tiste pred pandemijo, sicer zaznamujejo varnostni protokoli. Posebnosti pa so v hrani in navadah posamezne države gostiteljice, vsaka pa se tudi trudi, da bi udeležencem igre ostale čim bolj v spominu. To je organizatorjem iger v Pekingu s slovesnostjo ob odprtju tudi uspelo, je povedal Gabrovec. »Ker dejansko konec koncev ne glede na to, koliko mi mislimo, da so največji onesnaževalec okolja, to preprosto ne drži. Mi smo zdaj videli, da je ogromno podjetij, ki proizvajajo ali pa so proizvajala izpuste toplogrednih plinov, zaprtih. Pa ne zaprtih zaradi samih iger, temveč trajno zaprtih. Izvajajo torej tisto, kar so pred leti rekli, da bodo. Je pa logično, da pri 1,4 milijarde ljudi tega ne moreš narediti hipno, ker potem se ti sesuje sistem,« je predsednik krovne športne organizacije povedal o državi gostiteljici iger.

Poudaril je, da bodo skušali Kitajci čim bolj kompenzirati tudi vodo in energijo, porabljeno za izdelavo umetnega snega na prizoriščih, denimo s sajenjem dreves. Po njegovih besedah sicer drži, da bodo zimske olimpijske igre v nizko ležečih predelih v prihodnje pod vprašajem, če se bo nadaljevalo izkoriščanje okolja.