Peter Prevc in Timi Zajc med najdaljšimi, Anže Lanišek brez tekme

Najboljši smučarski skakalci na svetu so opravili še tri serije za uradni trening na veliki napravi v Zhangjiakouju, na kateri bodo jutri (12.00) kvalifikacije za sobotno posamično tekmo na olimpijskih igrah. Še posebej je izstopal Norvežan Marius Lindvik, ki je bil s 134 in 134,5 metra dvakrat najboljši.

Zelo dober vtis so znova naredili Slovenci. To še zlasti velja za Petra Prevca, ki je v uvodni seriji s 135 metri drugi dosežek za Avstrijcem Stefanom Kraftom (129 m), v drugi pa je s 130 metri zaostal le za Lindvikom (134 m) in Kraftom (133 m). V tretji seriji, v kateri je 29-letni as kranjskega Triglava pristal pri 124 metrih (12. mesto), je bil naš najboljši Timi Zajc, ki je bil s 129,5 metra drugi za Lindvikom (134,5 m). Pred tem je imel 21-letni član SSK Ljubno BTC peto (126,5 m) in deveto (130 m) oceno.

Med deseterico je trikrat skočil Lovro Kos (126,5 m/6. mesto, 128 m/8. mesto in 124,5 m/6. mesto), Anže Lanišek je imel deseti dosežek (124 m), 22. oceno (120 m) in 16. dosežek (125 m), Ceneta Prevca pa je odneslo do 117,5 metra (29.), 130,5 metra (10.) in 119 metra (30.).

Čeprav je bil Anže Lanišek (na fotografiji) danes dvakrat precej boljši od Ceneta Prevca, je ostal brez posamične tekme na veliki skakalnici. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je po uvodnih dveh treningih določil slovensko četverico, ki bo nastopila v jutrišnjih kvalifikacijah. Odločil se je, da bodo ob Petru Prevcu skakali še Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc, kar pomeni, da je z Anžetom Laniškom brez posamične tekme na veliki napravi ostal naš najboljši skakalec v svetovnem pokalu. In to kljub temu, da je bil danes dvakrat precej boljši od Ceneta Prevca.