Pred otvoritvijo iger še 55 okuženih

Dan pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pekingu so prireditelji med udeleženci iger in spremljevalci potrdili še 55 okužb z novim koronavirusom. Prireditelji so potrdili, da so 26 okužb potrdili pri potnikih, ki so v sredo prispeli na Kitajsko, 29 pa pri osebah, ki so že znotraj olimpijskega mehurčka.

Skupno število pozitivnih okužb pri osebah, povezanih z olimpijskimi igrami se je od 23. januarja do danes povzpelo na 287.

Za igre velja strog koncept ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati dnevno.

Okuženi morajo v izolacijo, ki jo lahko zapustijo, če v razmaku najmanj 24 ur opravijo dva negativna testa PCR, po desetih dneh izolacije zadostuje en negativni test.

Po mnenju prirediteljev in Mednarodnega olimpijskega komiteja bo število okužb začelo padati, ko bodo v pekinškem olimpijskem mehurčku vsi sodelujoči.