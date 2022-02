Petnajstletnica v primežu športnega razsodišča

Ruska najstniška umetnostna drsalka Kamila Valijeva bo v ponedeljek izvedela, če bo dan pozneje le lahko nastopila na olimpijski tekmi v Pekingu, potem ko je bila decembra pozitivna na dopinškem testu. Odločitev o tem bo po nujni obravnavi sporočilo Mednarodno športno razsodišče (Cas), poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri 15-letnici, ki je pred dnevi s sotekmovalci osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci, so potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti.

Mednarodna agencija za dopinške teste (Ita) je potrdila, da je bila Valijeva pred šestimi tedni na ruskem državnem prvenstvu v Sankt Peterburgu pozitivna na prepovedano snov trimetazidin.

Kot so danes sporočili iz Casa, bodo zaslišanje drsalke preko videokonference opravili v nedeljo, potem ko se je Mednarodna drsalna zveza (ISU) pridružila Moku in Wadi pri pritožbi zoper odločitev Ruske protidopinške agencije (Rusada), ki je v torek Valijevi začasno prepovedala nastopati, vendar je že v sredo prepoved umaknila in ji tako omogočila nadaljevanje nastopov v Pekingu.

Valijeva je igrala vodilno vlogo pri osvojitvi ekipnega zlata ruske reprezentance, a medalj doslej zaradi zapleta še niso podelili. Najstnica velja tudi za prvo favoritinjo na posamični tekmi, ki se bo s kratkim programom začela v torek. To sezono je evropska prvakinja prejela rekordne ocene in na olimpijskih igrah kot prva ženska izvedla štirikratni skok.