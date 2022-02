Ruski stroj spominja na sovjetskega, ustavijo ga lahko le še Finci

Ruskim hokejistom se po zmagi v Pjongčangu, ko so ravno tako nastopali pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja, obeta ponovitev podviga reprezentance Sovjetske zveze, ki je zmagala v Sarajevu (1984) in Calgaryju (1988), nato pa slavila še v Albertvillu (1992), a takrat že kot Skupnost neodvisnih držav. Za Rusijo so tudi letošnje igre v Pekingu zelo turbulentne, predvsem po zaslugi 15-letne umetnostne drsalke Kamile Valijeve, ki je spet odprla Pandorino skrinjico dopinga.

Ruske zmage v kitajski prestolnici si v finalnem obračunu s Finsko iz tega ali onega razloga seveda še posebej želi predsednik Vladimir Putin, ki je ob bojkotu številnih svetovnih velesil podprl organizatorje s prihodom na otvoritveno slovesnost. Putin ima v zadnjih tednih seveda precej več bolj resnih zadolžitev, kopičenje vojske na rusko-ukrajinski meji še naprej povzroča skrbi pred morebitnim hujšim spopadom.

Tudi Finska v pričakovanju zgodovinskega podviga

A Putin bo kot velik ljubitelj hokeja na ledu gotovo spremljal nedeljski dvoboj s Finsko, ki ima tako na ledu kot tudi zgodovinsko seveda še kako pisano zgodovino z veliko sosedo. Finci se bodo potegovali za svojo prvo zlato kolajno, morda jim bo šlo v tretje rado, potem ko so izgubili finala v Calgaryju leta 1998 in Torinu leta 2006. Kot je zapisala agencija Reuters, je Fince po zmagi v Stockholmu na svetovnem prvenstvu leta 1995, ko so premagali domačine Švede, domov pospremilo vojno letalstvo, tokrat pa se jim obeta še veliko glasnejši sprejem.

»Seveda je to nekaj ogromnega. Podati se v olimpijski finale je nekaj sanjskega. O takšnih trenutkih sanjaš, a v isti sapi se poskušam osredotočiti na prave stvari,« je dejal napadalec Sakari Manninen, ki bo moral najti pot mimo odličnega vratarja Ivana Fedotova. Prav na čvrsti obrambi so Rusi gradili svojo pot do finala, čeprav so jim denimo Čehi zabili kar šest golov ob porazu s 5:6. A Fedotov je nato spet sporaj povsem zaklenil svoja vrata v izločilnih bojih proti Danski in Švedski, oboji so ga uspeli premagati le po enkrat. Najboljši vratar se bo spopadel z najboljšim napadom letošnjih ZOI, Manninen in Teemu Hartikainen sta na vrhu lestvice strelcev namreč izenačena.

»Kakšen je naš načrt? To bomo zadržali v naši slačilnici. Vemo, kako igrajo oni, oni pa vedo, kako igramo mi. Zanimivo bo. Prišli smo do finala in zdaj nas čaka tekma naših življenj,« ni slepomišil ruski branilec Damir Šaripzjanov. Za bronasto odličje se bosta že v soboto (14.10) udarili Švedska in Slovaška.