Družina Strolz po Calgaryju 1988 slavi še Peking 2022, odstop Slovencev

Z zlato kolajno je 29-letni Johannes Strolz, četrti po smuku, ponovil uspeh očeta Huberta »Hubsija« Strolza izpred 36 let, ko je bil zlat na igrah v Calgaryju leta 1988. Oba Slovenca Miha Hrobat in Nejc Naraločnik sta odstopila že v smukaškem delu tekmovanja. Strolzeva zgodba je še toliko bolj neverjetna, saj se sprva sploh ni uvrstil v avstrijsko ekipo, na koncu pa je ponovil očetov uspeh.

Srebro je v zelo okrnjeni konkurenci (na štartu je bilo le 27 smučarjev) osvojil vodilni po smuku, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,59 sekunde), ki ima s teh iger že bron s superveleslalomske tekme, bron pa Kanadčan James Crawford (+ 0,68), kar je zanj nekakšna »tolažilna nagrada«, potem ko je bil v smuku četrti in superveleslalomu šesti. Kilde je tako upošteval nasvet svojega dekleta, ameriške zvezdnice Mikaele Shiffrin, ki mu je po bronu »svetovala«, naj nadaljuje v istem tempu.

»To je neverjetno. Slaloma nisem vozil že dve leti. A med smučanjem sem imel dober občutek. Šel sem po kolajno, zakaj, pa ne. Poravnal sem smuči in skušal ostati v ravnotežju,« je po tekmi dejal Norvežan in dodal: »To je noro. Kakšne olimpijske igre! Seveda, ni vse gladko, ampak vseeno je neverjetno.«

Delal kot prometni policist, smuči si pripravlja sam

Za zmagovalcem Strolzem je neverjetna pot: zaradi slabih rezultatov Strolz ni imel podpore zveze in si je moral sam plačevati stroške treningov in tekem, zato je nekaj časa delal tudi kot prometni policist, a forma je očitno prišla ob pravem času. Kljub temu Strolz še vedno sam skrbi za svoje smuči in jih pripravlja za tekme, to sezono pa je vseeno dosegel tako želeni preboj, ko je z visoko štartno številko 38 v Adelbodnu prišel do slalomske zmage.

Obenem je osvojil drugo smučarsko zlato za Avstrijo, potem ko je bil Matthias Mayer najboljši v superveleslalomu. Svetovni prvak v kombinaciji Avstrijec Marco Schwarz je naredil napako v slalomu, tako da je končal na petem mestu za Švicarjem Justinom Murisierjem. Prvi favorit, Francoz Alexis Pinturault, pa je slabo odpeljal smuk in nato v slalomu odstopil.

Alpska kombinacija, četudi je ni več na programu svetovnega pokala, je najstarejša smučarska disciplina, ki so jo izumili leta 1932 v Wengnu, prvič pa je potekala na olimpijskih igrah štiri leta pozneje. Veljala je za največji smučarski izziv, vendar je z vse večjo specializacijo na tehnične in hitre discipline izgubila svoj čar. Tokratna olimpijska dirka v Yanqingu je bila najbolj skromno zasedena v zgodovini – nastopilo je le 27 tekmovalcev iz 17 držav. Druga najslabša olimpijska zasedba je bila leta 1998 v Naganu, ko se je za kolajne borilo 38 smučarjev iz 21 držav.

Hrobat: Malo me je presenetila hitrost

Slovenca sta klavrno končala današnjo preizkušnjo. Hrobat, ki je na progo v Yanqingu krenil kot drugi, je na progi Rock zdržal dobro minuto, nato pa po zgrešeni liniji na enem od skokov kljub dobrim vmesnim časom odstopil.

»Do napake zelo dobra vožnja. Tudi po vmesnih časih, ki sem jih gledal, sem bil kar hiter. Malo me je presenetila hitrost, mogoče sem malo preveč direktno šel na skok, res dolg skok, zato nisem imel možnosti, da ujamem tista vratca. Je, kar je,« je v prvem odzivu dejal Hrobat.

»Zagotovo ne morem biti zadovoljen, pričakoval sem več. Tudi smučanje je bilo boljše, kot sem ga kazal nato na tekmah. Se zgodi, zdaj obremenjevati se preveč nima smisla. Čaka me še ekipna tekma in do takrat se bom skušal malo spočiti, spočiti tudi glavo ter natrenirati paralelni veleslalom, tako da bom konkurenčen ostalim,« je še za RTV Slovenija na nadaljevanje olimpijskih iger spomnil 27-letni slovenski smučar.

Naraločnik spet na zakletem mestu

Drugi slovenski predstavnik Naraločnik je odstopil še nekoliko prej, in sicer na istem mestu kot na specialnem smuku.

»Nisem zadovoljen, a si nimam kaj očitati. Na tej ravni se je treba vreči na glavo, napadati na vso moč. Če se zgodi napaka, se pač zgodi. Gremo dalje. Odstopi so splet okoliščin. Nič ne moremo. Gremo spakirati, gremo domov ter dokončamo sezono, kot smo si zadali. Zagotovo me čaka še veliko dela. Treba bo nabirati izkušnje na takih tekmah in čas bo nato pokazal svoje,« pa je po odstopu dejal Naraločnik.

Na startu je bilo sicer le 27 tekmovalcev, med njimi tudi še en Slovenec, ki pa nastopa za Kosovo. Koroški zobozdravnik Albin Tahiri je smukaško preizkušnjo končal na 22. mestu, za Kildejem pa je zaostal 9,32 sekunde. Branilec naslova iz Pjongčanga je bil sicer Avstrijec Marcel Hirscher, ki pa je že sklenil športno pot.