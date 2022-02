Sklepna tekma smučarskih tekačev zaradi vetra in mraza precej krajša

Močan veter in mraz na olimpijskih igrah v Pekingu sta jo zagodla tudi smučarjem tekačem. Prireditelji iger so se zato odločili, da se sobotna moška tekma na 50 km začne z uro zamude, torej ob osmih zjutraj po slovenskem času, ob tem pa so progo skrajšali za kar 20 kilometrov.

Živo srebro se je v Zhangjiakouu sicer spustilo na »le« deset stopinj pod ledišče, a je mraz realno precej ostrejši zaradi močnega vetra. Prireditelji so bili zato prisiljeni spremeniti 50-kilometrsko olimpijsko klasiko tekačev.