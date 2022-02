Slovenca nista prišla na vrsto

Norveški biatlonci Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff ter brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe so novi olimpijski prvaki v mešanih štafetah. V sprintu napete tekme so bili drugi branilci naslova Francozi in tretji reprezentanti Ruskega olimpijskega komiteja.

Slovenska vrsta je pokazala tekmo za pozabo. Polona Klemenčič je bila sicer zelo dobra v smučini. Na strelišču je v izredno težkih razmerah stoje s tremi naboji popravila tri zgrešene strele, nato pa v zadnjem krogu prehitela tri tekmice in predala kot 11.

Njena mlajša sestra 21-letna Živa Klemenčič pa se ob olimpijskem debiju na strelišču ni znašla. Takoj je trikrat zavila v kazenski krog, zdrsnila na 20. mesto, nato stoje popravljala še enkrat in tekmeci so jo ujeli za krog. Miha Dovžan in Jakov Fak tekme zato sploh nista začela in Slovenija je zasedla zelo skromno 20. mesto.