Sodnice spregledale gol, v Pekingu ponovili zaključek tekme

Hokejistke so si po pisku sirene ob koncu tekme že podale roke, nato pa so morale ponovno odigrati zaključek tekme, saj so sodnice spregledale gol. Sodnice so dve minuti in 20 sekund pred koncem četrtkovega obračuna spregledale popolnoma regularen finski zadetek, pri čemer so napako opazili šele po ogledu posnetka po koncu tekme, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Igralke so potem, ko so se na sredini igrišča po koncu že pozdravile, morale ponovno odigrati zaključek tekme, kar pa ni prineslo večjih sprememb. Naknadno priznani gol Finke Susanne Tapani je zgolj omilil finski poraz. Olimpijske prvakinje izpred štirih let so namreč zmagale zanesljivo s 5:2.