Ustavili so tudi širjenje virusa

Kitajski organizatorji so zadovoljni z izvedbo zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Previdnostni ukrepi ob pandemiji covida-19 so uspešen vzorčen primer za druge mednarodne dogodke, je na današnji zadnji dan tekmovanj dejal predsednik organizacijskega odbora Cai Qi. Igre je označil za fantastične, izjemne in odlične.

V hermetično zaprtem olimpijskem mehurčku, ki je bil med igrami popolnoma odrezan od kitajskega prebivalstva, je bilo ustvarjeno varno okolje, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal podpredsednik odbora Zhang Jiandong. Virus se ni širil in čeprav so zimske olimpijske igre potekale v času pandemije covida-19, so bile uspešne in so izpolnile njihova pričakovanja, je dejal.

Po podatkih organizatorjev je bilo med igrami opravljenih 1,7 milijona testov na novi koronavirus. Pri tem so potrdili 437 okužb. Od tega so znotraj olimpijskega mehurčka odkrili 172 primerov okužbe in še 265 med prišleki na letališče v povezavi z igrami. Okužene so izolirali v posebnem hotelu.

In medtem ko so v prvih dneh vsak dan zabeležili po več kot 30 okužb, je ta številka kmalu padla na nizko enomestno število. Danes so poročali le o eni novi okužbi. »Ustvarili smo varno okolje za ljudi v zaprti zanki. V zaprti zanki ni prišlo do širjenja bolezni,« je dejal Zhang Jiandong.

Na zaključni novinarski konferenci so se organizatorji danes izognili spornim vprašanjem, kot so dopinška afera okoli ruske umetnostne drsalke Kamile Valijeve, nizko število televizijskih gledalcev na nekaterih območjih zunaj Kitajske ali škandal s kitajsko teniško igralko Peng Shuai, ki je pred časom nekdanjega visokega kitajskega politika obtožila spolnega napada, potem pa obtožbe umaknila.

Na vprašanje enega od tujih novinarjev o vlogi žensk, ki je omenjalo tudi Peng Shuai, je predstavnica športnikov v organizacijskem odboru Yang Yang preprosto odgovorila: »Ne želim se spuščati v podrobnosti o vsakem posameznem primeru.«