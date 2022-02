V zadnji olimpijski tekmi tekla do četrtega zlata

Norvežanka Therese Johaug je na olimpijskih igrah v Pekingu pritekla še do tretje posamične zlate kolajne. Prepričljivo je dobila tudi 30-kilometrski maraton na tekaških smučeh. Drugo mesto je z zaostankom 1:43,3 zasedla Američanka Jessica Diggins, tretje pa Finka Kerttu Niskaken. Slovenki Neža Žerjav in Anita Klemenčič sta bili 53. oziroma 59.

Johaugova je že okoli devetega kilometra razbila manjšo vodilno skupino in v nadaljevanju tlakovala pot do zanesljive zmage v vetrovnih in hladnih vremenskih razmerah. Edina težava danes za 33-letnico je bilo razgrniti norveško zastavo na stadionu, preden je po uri, 24 minutah in 54 sekundah prečkala cilj.

Norvežanka Therese Johaug je pekinške nastope zaokrožila s tretjo zlato kolajno na posamičnih preizkušnjah. FOTO: Odd Andersen/AFP

Digginsova je bronu s sprinta dodala še srebro, tako da ima zdaj celoten komplet olimpijskih medalj, potem ko je leta 2018 v ekipnem sprintu osvojila zlato medaljo.

Niskanenova, bronasta že na 10 km, je v cilju zaostala 2:33,3 minute za zmagovalko, kar je zadoščalo za tretje mesto, medtem ko je Švedinja Jonna Sundling zaostala še dve sekundi več za nehvaležno četrto mesto.

Johaugova, ki je igre v Južni Koreji izpustila zaradi dopinške kazni, je v Pekingu osvojila tudi zlato v skiatlonu in na 10 km, z ZOI pa ima tudi zlato s štafeto iz leta 2010 ter srebro s 30 km in bron z 10 km iz leta 2014. Pred dnevi je napovedala, da bo tekaški maraton njena zadnja olimpijska tekma.

Na tekmi, ki se je zaradi vremenskih razmer začela prej, kot je bilo načrtovano, sta slovenski tekačici končali v ozadju. Neža Žerjav je zaostala 17:20,2 minute, kar je zadoščalo za 53. mesto, Anita Klemenčič pa je v cilj prišla 21:43,6 minute za zmagovalko, kar ji je prineslo 59. mesto med 60 tekmovalkami v cilju.