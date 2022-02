Slovenci brez kolajne, Marius Lindvik zlat

Norveški smučarski skakalec Marius Lindvik je v Pekingu osvojil naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici. Drugi po prvi seriji je v finalu preskočil «tudi vodilnega po polovici tekme, zmagovalca na srednji napravi Japonca Rjojuja Kobajašija, ki je na koncu pristal na drugem mestu. Najboljši Slovenec Timi Zajc, tretji po prvi seriji, je bil šesti.

Najboljši Slovenec Timi Zajc je bil po prvi seriji na tretjem mestu. FOTO: Christof Stache/AFP

Na tretje mesto je s šestega po polovici tekme skočil vodilni skakalec to zimo v svetovnem pokalu, Nemec Karl Geiger.

Po prvi seriji so imeli slovenski skakalci odlično izhodišče; Zajc je bil tretji in je za prvim mestom zaostajal za 6,3 točke, v finalu pa se mu skok ni posrečil; daljava 130,5 metra je bila dovolj za šesto mesto.

»Imel sem veliko priložnost, a se mi žal ni izšlo. Naredil sem manjšo napako. Zadovoljen sem s svojim prvim skokom, bil je sproščen in neslo me je res daleč. A celotna ekipa je močna, zato gremo lahko mirno spat in brez skrbi na ponedeljkovo tekmo,« je po nastopu za TV Slovenija dejal Zajc.

Peter Prevc, 13. po prvi seriji, ki mu je boljše izhodišče odnesel slab doskok, je v finalu napredoval na deseto mesto, Lovro Kos je bil enajsti, Cene Prevc pa dvanajsti.

»Po prvi seriji sem bil zelo jezen na neuspeli pristanek, ampak kljub telemarku danes to ne bi bilo dovolj za zmago. Moji skoki so bili zelo dobri, ampak danes je bilo treba dvakrat skočiti odlično. Nisem si mislil, da bo za deseto mesto treba dvakrat preskočiti 135 metrov,« pa je dejal kapetan slovenske vrste Peter Prevc.

Najmočnejši slovenski adut v nacionalnem skakalnem centru v Zhangjiakou je bil na koncu 10. Peter Prevc. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

»Ekipno smo danes sicer dosegli lep uspeh, ampak manjka sijaj, ki si ga vsi želimo,« je napovedal olimpijski prvak s tekme mešanih ekip Peter Prevc.

Dobri slovenski nastopi so odličen obet za zadnjo skakalno tekmo teh iger. V ponedeljek se bodo prav tako na veliki skakalnici v centru Zhangjiakou skakalci pomerili še na moštveni preizkušnji, na kateri bodo spet med favoriti za olimpijski naslov.

Izidi, posamična tekma

1. Marius Lindvik (Nor) 296,1 (140,5/140,0)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 292,8 (142,0/138,0) 3. Karl Geiger (Nem) 281,3 (138,0/138,0)

6. Timi Zajc (Slo) 273,2 (138,5/130,5)

10. Peter Prevc (Slo) 268,7 (137,0/137,0)

11. Lovro Kos (Slo) 268,4 (135,0/136,5)

12. Cene Prevc (Slo) 268,1 (135,0/137,0)