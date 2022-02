Zdravniki slovenske reprezentance se kolajn veselijo kot otroci

Zdravje športnikov je pomemben del poti do uspeha na tekmovanjih, kot so tudi zimske olimpijske igre. Med podpornim osebjem slovenske olimpijske reprezentance v Pekingu so tako tudi zdravniki, ki imajo radi šport in se ob svojem rednem delu ukvarjajo tudi z medicino športa. Kot pravijo, se ob uspehih naših športnikov veselijo kot otroci.

Za vodjo medicinske ekipe na igrah v Pekingu Matjaža Turela so to že četrte olimpijske igre. Poleg njega sta v ekipi še travmatolog Brin Štabuc in ortoped Matej Drobnič, medtem ko je okužba z novim koronavirusom preprečila odhod na Kitajsko anesteziologinji in strokovnjakinji za prehrano Nadi Kozjek Jeglič, so zapisali pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Na igre se začnejo pripravljati že nekaj mesecev pred začetkom iger. V primeru zdravstvenih težav so na voljo kandidatom za nastop, pripravijo seznam zdravil in opreme, se dogovorijo glede organizacije in pridobijo začasne licence za zdravljenje svoje ekipe v tuji državi. Sodelujejo tudi v protidopinških izobraževanjih in aktivnostih, športnike spremljajo na pogoste dopinške kontrole, je pojasnil Turel.

V času izolacije ves čas v telefonskem stiku

Tokrat so imeli zdravniki zaradi covida-19 med pripravami na igre v Pekingu še dodatno delo. Usklajevati je bilo treba obravnavo obolelih članov reprezentance v zadnjem mesecu pred odhodom, izpolnjevati zahtevne protokole testiranj, vnašati podatke v aplikacije, pisati številna elektronska sporočila in odgovarjati na neštete telefonske klice.

Vse skupaj se je nadaljevalo ob prihodu na igre, saj so kitajski organizatorji pripravili izredno natančne protokole testiranj, gibanja v mehurčku in preventivnih ukrepov. Žal so tri okužbe odkrili tudi v slovenski ekipi in vse tri napotili v izolacijski hotel. V času izolacije so bili zdravniki z njimi ves čas v telefonskem stiku in jim nudili predvsem podporo. Turel je vesel, da se vsi člani slovenske ekipe, na čelu s športniki, skrbno držijo vseh protokolov in preventivnih ukrepov.

»Prav nihče še ni potarnal nad njimi. Nikogar ne vidiš brez maske tipa FFP2. Odložijo jo le med tekmami. Spravljene imajo pod tekmovalnim dresom, pod čelado in si jih namestijo takoj po tekmi. Res sem prav ponosen nanje in so lahko marsikomu za vzgled. Vsi člani odprave smo tudi polno cepljeni,« je zapisal.

»Naporno, odgovorno, a lepo!«

Ta sistem se je izkazal za izredno učinkovitega. Glede na statistične podatke o verjetnosti za okužbo z novim koronavirusom so olimpijske igre trenutno najvarnejši kraj na svetu, je prepričan Turel. Organizatorji so odlično pripravili tudi ostalo medicinsko podporo na prizoriščih olimpijskih tekmovanj in v treh olimpijskih vaseh. Vsak zdravnik ima denimo prostor za svojo ambulanto, v vsaki vasi je poliklinika z različnimi specialističnimi ambulantami. Navzoči so tudi na treningih in tekmah.

Z izjemo težav s covidom-19 resnejših poškodb ali bolezni v slovenski reprezentanci zaenkrat ni bilo. Nudijo pa zdravniki športnikom tudi psihološko podporo ter dajejo navodila glede prehrane in hidracije. Na tekmovališčih na kar visoki nadmorski višini od 1500 do dobrih 2000 metrov ter ob zelo suhem zraku in mrazu namreč razmere za tekmovanje predvsem v vzdržljivostnih športih niso najbolj prijazne.

Turel pravi, da se zdravniki ob uspehih naših športnikov veselijo kot otroci in so ponosni, da so morda prispevali kamenček v mozaiku na poti do uspeha. Kadar ga kdo ob vrnitvi v domovino vpraša, kako je biti zdravnik na olimpijskih igrah, mu odgovori: »Naporno, odgovorno, a lepo!«