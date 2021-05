Ana Gros bo lahko pozdravila navijače

Najboljša strelka rokometne lige prvakinj Ana Gros bo ena prvih slovenskih športnic, ki bo nastopila pred številnimi navijači. EHF je namreč sporočila, da bo finalni turnir v Budimpešti, ki bo 29. in 30. maja, potekal ob prisotnosti gledalcev.



Dvorana Laszlo Papp, ki sprejme 12.000 ljudi, bo lahko polovično zasedena. Na F4 se bodo za evropski naslov merili francoski Brest z Grosovo in branilec naslova Györ ter v drugem polfinalu norveški Kristiansand in ruski CSKA Moskva.



Za vstop v dvorano bo potrebno dokazilo o cepljenju ali negativni test. Hrane in pijače ne bo mogoče uživati na sedežih, saj bodo prisotni morali ves čas nositi maske. Na Madžarskem veljajo tudi potrdila PCT iz Slovenije.



Vstopnice bodo šle v prodajo jutri, cena bo med 28 evri in 150 evri.

