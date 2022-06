Barcelona brani lovoriko, Veszprem želi poravnati račune

V nadaljevanju preberite:

Slovenski rokometaši so nas že kar razvadili, da vsako leto vsaj eden osvoji ligo prvakov. Leta 2016 jo je s Kielcami zdajšnji selektor Uroš Zorman, dve leti pozneje Vid Kavtičnik z Montpellierom, leta 2019 Staš Skube z Vardarjem, predlani Miha Zarabec s Kielom ter lani Blaž Janc, Domen Makuc in Jure Dolenec z Barcelono. Ta konec tedna se obeta nadaljevanje niza, na sklepnem turnirju v Kölnu bo v treh klubih nastopilo pet slovenskih reprezentantov. Kdo je favorit in kdo v vlogi ranjenega leva?