Bobinac: Ženski rokomet smo naredili še bolj priljubljen

Člani organizacijskega odbora ženskega rokometnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji ter Evropske rokometne zveze (EHF) so dan pred končnimi odločitvami v Ljubljani dejali, da je letošnji zaključni turnir v celoti izpolnil njihova pričakovanja.

»Prvo žensko evropsko prvenstvo v treh državah je izpolnilo naša pričakovanja, vsi trije prireditelji iz Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore pa so se izkazali kot dobri gostitelji. V veliko veselje in zadovoljstvo nam je bilo sodelovati z njimi,« je na današnji novinarski konferenci v medijskem središču dvorane Stožice dejal predsednik EHF Michael Wiederer.

Predsednik EHF: Letošnji turnir je bil zadnji s 16 reprezentancami

»Letošnji turnir je bil zadnji s 16 reprezentancami. Že na naslednjem ženskem celinskem tekmovanju bo nastopilo 24 izbranih vrst, saj želimo tudi rokometno manj razvitim evropskim državam omogočiti, da začutijo duh velikega tekmovanja in jim dati priložnost, da se pomerijo z najboljšimi,« je še dodal 66-letni Avstrijec na čelu EHF.

»Zahvalil bi se EHF, predvsem pa celotni evropski rokometni družini, da so nam zaupali organizacijo tako velikega turnirja. To je bil velik zalogaj za vse tri organizatorje tekmovanja, s pomočjo EHF pa smo ga v celoti izpeljali,« je na omenjenem medijskem dogodku uvodoma dejal dolgoletni predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac, ki se bo 13. decembra letos - po 14 let dolgem obdobju - poslovil od tega položaja.

Franjo Bobinac FOTO: Črt Piksi

»Ogromno ljudi spoznava rokomet, zdi se mi, da tudi v nekoliko drugačni luči. Po vseh teh temah, ki smo jih odprli pred in med prvenstvom, je veliko govora o ženskem športu,« je dejal Bobinac, ki je bil najbolj vesel, da letošnje EP ni potekalo v covidnem obdobju in s strogimi omejitvami, ki jih je bila celotna družba deležna v zadnjih letih.

»V času EP smo širili glas o vrednosti žensk in njihovem opolnomočenju, trajnosti, priredili številne druge dogodke, kot so 'Žoga tisočerih dotikov' od Celja do Ljubljane, razstavo otrok na temo EP, organizirali tridnevno športno-poslovno konferenco, ... Ogromno smo naredili na promociji tekmovanja in naredili določene premike. Čas bo pokazal, koliko otrok in deklic se bo zavoljo vsega tega odločilo za rokomet,« je o številnih projektih v času EP dejal Bobinac, sicer častni predsednik organizacijskega odbora letošnjega EP.

Bobinac: Slovenija odličen organizator športnih dogodkov

»Popularizacija rokometa, še posebej ženskega, se je v naši domovini gotovo zgodila. Slovenija je ponovno dokazala, da zna organizirati vrhunske dogodke. To nam zatrjujejo vsi gosti iz cele Evrope. Slovenija ni le športni fenomen, smo tudi odlični organizatorji športnih dogodkov,« je še dodal Bobinac.

Elizabeth Omoregie v akciji. FOTO: Voranc Vogel

Na današnji novinarski konferenci so izpeljali tudi žreb kvalifikacijskih parov za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 17. decembrom prihodnje leto na Švedskem, Norveškem in Danskem. Slovenskim rokometašicam, ki so letošnje EP končali na osmem mestu, kar je njihov najboljši izid, je igra kroglic namenila obračun z Italijankami. Prva tekma bo 7. ali 8. v Italiji, povratna pa 11. ali 12. aprila prihodnje leto v Sloveniji.

Na medijskem dogodku v Stožicah so se predstavili tudi prireditelji prihodnjega evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Na turnirju, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom 2024 v Budimpešti, Debrecenu, Baslu in Innsbrucku, bo prvič nastopilo 24 izbranih vrst. Predsedniki vseh treh zvez letošnjih organizatorjev evropskega prvenstva, Bobinac, Črnogorec Petar Kapisoda in Makedonec Živko Mukaetov, so naslednjim prirediteljem ženskega celinskega tekmovanja v ta namen simbolno predali zastavo EHF.