Derbi v Velenju tesno celjskim rokometašem

V derbiju 11. kola lige NLB so rokometaši Celja Pivovarne Laško prišli do sladke zmage v Velenju. Gorenje so premagali s 30:29 (16:16). Celjani so tako na vrhu lestvice ušli za tri točke Trimu iz Trebnjega, ki je odigral tekmo manj, Velenjčani pa na petem mestu za večnimi tekmeci zaostajajo že za velikih osem točk.

Dvoboj je bil pričakovano izenačen od začetka. Prvi so za dva gola vodili gostitelji, potem ko je Aleks Kavčič zadel za 6:4. Celjani so nato z zbrano igro in zanesljivim izvajanjem sedemmetrovk pripravili zasuk prek Gala Marguča za prednost 9:8, na kar je sledil nov niz treh zadetkov domačih za +2. Prvič so domači s tremi goli razlike vodili v 26. minuti, ko je Domen Tajnik zadel za 16:13, do konca polčasa pa so Celjani dosegli tri zaporedne gole za 16:16 po 30 minutah.

V drugem delu sta ekipi še naprej učinkovito izvajali sedemmetrovke, Celjani pa so po zadetku Matica Suholežnika vodili z 20:19, prvič po 20. minuti. Velenjčani so vse težje prihajali do zaključkov, Celjani pa so izkoristili izključitev Branka Predovića in pobegnili za tri gole (26:23) po dveh zaporednih uspešnih napadih Marguča.

Pred koncem tudi vroča kri

Po izključitvi Suholežnika so imele tudi ose nekaj svojih minut, prek Eneja Slatinka Jovičića so izenačili na 26:26. V končnici sta obe ekipi sprva ohranjali mirne živce v napadu, trenutek odločitve pa je prišel na začetku 59. minute, ko je na črti zadel močni Suholežnik, sodnika pa sta ob tem še drugič izključila Predovića.

V zadnjem napadu domačih si je rdeč karton po tretji izključitvi prislužil Suholežnik, Aleks Kavčič pa je devet sekund do izteka 60 minut izenačil na 29:29. Zdelo se je, da bo prišlo do delitve točk, a so Celjani po minuti odmora dobro izpeljali napad, potem pa je Kavčič grobo ustavil Marguča na krilu za vročo kri na igrišču. Celjani so imeli na voljo sedemmetrovko, uspešno pa jo je izvedel David Razgor za pomembno zmago Celja.

Gorenje Velenje: Verboten, Taletović, Haseljić 3, Tajnik 5, Pajt 4 (4), Velić, Starc, Drobež, Sokolič 6 (1), Šiško, Grmšek 2, Slatinek Jovičić 2, Mlivić, Predović 1, A. Kavčič 6, Ravnikar; Celje PL: Bojić, Vujović, Strmljan 2, Terzić 2, Mazej, Dragašević, Razgor 1 (1), Marguč 8 (5), Poteko, Ivanković, Čepić, Kodrin 4, Žabić, Mlakar 2, Vlah 7, Suholežnik 4.