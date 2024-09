Domača premiera novega Slovana derbi s Trimom

V nadaljevanju preberite:

Po dolgem času so na Kodeljevem zastavili ambiciozen rokometni projekt in jutri ob 18.15 se bo močni Slovan prvič predstavil svojim navijačem. To ne bo navadna prvenstvena tekma, v goste prihaja Trimo, od koder sta v Ljubljano poleti prišla trener Uroš Zorman in reprezentant Staš Slatinek Jovičič.

»Pričakovanja so visoka, V Ljubljani se bo igral vrhunski rokomet. Upam, da bo na prvo tekmo prišlo čim več navijačev. Na družbenih omrežjih vidim, da Trebanjci pridno polnijo avtobuse, a verjamem, da jih bodo naši navijači preglasili,« se dobrega vzdušja na domači premieri nadeja levokrilni igralec.

Kaj je še povedal Primorec pred tekmo, ki mu pomeni veliko?