»Vesoljci« iz Danske v finale, tudi Portugalska nemočna

Danska rokometna reprezentanca je na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Oslu premagala Portugalsko s 40:27 (20:16). V norveški prestolnici jo v nedeljo ob 18. uri čaka tekma za zlato kolajno proti Hrvaški, ki je v četrtek v Zagrebu ugnala Francijo z 31:28 (18:11).

Danska izbrana vrsta se silovito približuje zgodovinski četrti zlati kolajni v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetovnih prvenstvih. Po zmagoslavjih na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023 jo v nedeljo čaka le še najbolj prestižna tekma na letošnjem turnirju v treh državah proti Hrvaški, ki je v prvem polčasu četrtkove polfinalne tekme v zagrebški Areni povsem zasenčila favorizirano Francijo in si nato tudi izborila mesto v finalu.

Danska: Portugalska 40:27 (20:16) Unity Arena, gledalcev 8448, sodnika: Lah in Sok (Slovenija).

Danska: Nielsen, Green; Kirkelokke 5, Landin Jacobsen 3, Jakobsen 5 (3), Lauge Schmidt 8, Saugstrup Jensen 1, Gidsel 9, Jorgensen 2, A Plogv Hansen 1, Andersson, Siersbak Bergholt, Hald Jensen, Arnoldsen, Pytlick 5, Madsen 1.

Portugalska: Marques, Capdeville; Portela 1, Iturriza Alvarez 4, Silva 3, Fernandes 2, Branquinho 1, Areia 5 (5), F. Costa 2, Salvador 1, Gomes 1, M. Costa 2, Oliveira 1, Frade 3, Brandao, Magalhaes 1; sedemmetrovke: Danska 4 (3), Portugalska 7 (5); izključitve: Danska 8, Portugalska 8.

Lanski olimpijski prvaki iz Pariza so na drugem polfinalnem obračunu pričakovano ukanili Portugalce, ki jih vodi strateg Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira.

Danci so razred zase na tem SP. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Njegovi izbranci so se na velikem tekmovanju prvič prebili med štiri najboljše. Na dosedanjih SP so najbolj odmeven izid dosegli pred štirimi leti v Egiptu, ko so zasedli deseto mesto, na evropskih prvenstvih pred petimi leti na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji so bili šesti, na svojih edinih olimpijskih igrah v Tokiu 2021 pa so zasedli deveto mesto.

Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Mathias Gidsel z devetimi in Rasmus Lauge Schmidt z osmimi goli, pri Portugalcih pa Antonio Areia s petimi zadetki.

Na današnji polfinalni tekmi v Oslu sta pravico delila slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok.