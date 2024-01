Dovoljeno sanjati, prepovedano visoko leteti; Blagi želi darilo za rojstni dan

V nadaljevanju preberite:

Po zmagi proti Norveški, tretji v Berlinu, je kapetan Jure Dolenec gasil evforijo in govoril, da bodo slovenski rokometaši verjetno slejkoprej doživeli poraz na 16. evropskem prvenstvu. Morda res, toda ta naj se še ne zgodi nocoj. Če bodo na prvi tekmi glavnega dela v Hamburgu premagali tudi evropske prvake iz Švedske (20.30), bodo storili ogromen korak proti senzacionalni uvrstitvi v polfinale, o čemer si pred EP niso upali razmišljati niti sami.

Kaj so pred novim »finalom« ob prihodu na nemški sever povedali selektor Uroš Zorman, Blaž Blagotinšek, ki bo dopolnil 30 let, in Gašper Marguč. Kako je potekala pot iz Berlina, kako fantje proslavljajo zmage v slačilnici? Zakaj sta imela Blagotinšek in Urban Lesjak kratko noč in zakaj je Lesiju bolj všeč hotel v Hamburgu kot v Berlinu?

