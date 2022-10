Dragan Adžić je izbral 19 igralk za zadnji del priprav pred domačim EP

Slovensko žensko rokometno reprezentanco od 4. do 20. novembra čaka domače evropsko prvenstvo, ki ga bosta soorganizirali še Severna Makedonija in Črna gora. Slovenski Dragan Adžić je danes razkril seznam 19 igralk, na katere računa na zadnjem delu priprav pred EP.

Slovenke so doslej sedemkrat nastopile na prvenstvih stare celine, najvišje pa posegle ob drugem nastopu pred 18 leti na Madžarskem, ko so bile devete. Najvišja uvrstitev na velikih tekmovanjih je še naprej osmo mesto s svetovnega prvenstva na Hrvaškem pred 19 leti. Domače prvenstvo z bučno podporo s tribun za današnjo generacijo igralk, zbranih okoli prve zvezdnice Ane Gros, predstavlja lepo priložnost za izboljšanje teh dosežkov. Selektor pa se zaveda, da je pot proti rokometnemu vrhu zahtevna in vodi prek zelo zahtevne skupine B.

»Šport je že velikokrat pokazal, da ne smeš biti v nič preveč prepričan. Verjamem v opravljeno delo in v igralke ter verjamem, da nam lahko uspe. Podpiram optimizem vrha slovenske zveze, saj pozna dogajanje v reprezentanci,« je ocenil črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Ana Gros bo glavno orožje slovenske reprezentance. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Zaslužile so si domače EP

Slovenske reprezentantke bodo nastopile v močni skupini v Celju, kjer se bodo v dvorani Zlatorog pomerile z Dansko (4. november), Švedsko (6.) in Srbijo (8.). Prvenstvo bi v primeru osvojitve enega od prvih treh mest nadaljevale v ljubljanskih Stožicah.

»Zadovoljen sem s celotnim potekom priprav in komaj čakam, da se zberemo in začnemo evropsko prvenstvo. Ta generacija si je zaslužila, da igra na domačem EP, na tekmovanju, ki ga doslej v Sloveniji še ni bilo,« je dejal Adžić.

»Seveda ne moremo vplivati na to, a upam, da se bomo zbrali zdravi, saj smo v vsaki reprezentančni akciji imeli nekaj težav s poškodbami. V vsakem primeru bo 16 igralk, ki bodo na končnem seznamu, pripravljenih, da igrajo proti resnim reprezentancam, dajo svoj maksimum, prebrodijo morebitne težave in uresničijo sanje o igranju v Ljubljani. Upam, da bomo kos temu, kar bi bila za prihodnost ženskega rokometa v Sloveniji velika stvar,« je še dodal 52-letni Adžić.

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarke: Branka Zec (Waiblingen), Maja Vojnović (Saint-Amand), Amra Pandžić (CS Minaur Baia Mare).

Zunanje igralke: Erin Novak (Z'dežele), Tjaša Stanko, Nina Žabjek, Barbara Lazović, Alja Varagić (vse Krim Mercator), Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina), Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta), Nina Zulić (Gloria 2018), Ana Gros (Györ).

Krila: Ema Abina, Maja Svetik (Krim Mercator), Tamara Mavsar (Siofok), Tija Gomilar Zickero (Sport-Union Neckarsulm).

Krožne igralke: Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja (obe Krim Mercator), Urša Zelnik (Mlinotest Ajdovščina).