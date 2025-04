Slovan piše zgodovino, po letu 1980 do prve lovorike

Veselje na Kodeljevem. Rokometaši Slovana so prvič v zgodovini kluba osvojili pokal Slovenije, prvo lovoriko v samostojni Sloveniji ter prvo po osvojitvi naslova jugoslovanskih prvakov leta 1980. V polni dvorani na Kodeljevem so pred 1500 gledalci s 33:27 (STATISTIKA) premagali Krko, ki ni imela dovolj moči, potem ko je v petek v polfinalu presenetljivo premagala Celje Pivovarno Laško. Trener Uroš Zorman je tako ubranil pokalno lovoriko, ki jo je lani osvojil s Trimom. Tokrat jo je z matičnim klubom.

Najboljši strelci Slovana so bili Staš Slatinek Jovičić, Tarik Mlivić in Jaka Malus s po šestimi goli. Za Krko jih je sedem dosegel Jernej Avsec. Za najboljšega vratarja zaključnega turnirja so izbrali Aljaža Panjtarja, najboljši igralec F4 pa je bil Malus. Igralci in strokovni štab Slovana so po koncu tekme oblekli majice z napisom Slovan piše zgodovino.

Rokometaši iz Novega mesta in Ljubljane so v svojih tretjih poskusih naskakovali prvo pokalno lovoriko. Ljubljančani so bili osmoljenci finalnih tekem v letih 1993 in 1996, Novomeščani pa v letih 2018 in 2019. Slovan je v petek na prvem polfinalnem obračunu premagal Gorenje s 27:22, Krka pa je na drugem povsem nadigrala Celje Pivovarno Laško, sicer 22-kratnega pokalnega prvaka, in zmagala s 34:29.

več sledi ...