Evropski glavobol Krima ne popušča, boljši tudi Odense

Rokometašice Krima Mercatorja so v petem kolu skupinskega dela evropske lige prvakinj še četrtič ostale praznih rok. Tokrat so bile boljše danske predstavnice iz Odenseja, ki so slavile s 26:24 (13:10). Slovenske prvakinje so pred odhodom na Dansko na uvodnih štirih tekmah skupinskega dela zabeležile le eno zmago, tudi na Danskem pa točkovne bere niso oplemenitile. Tako z dvema osvojenima točkama krimovke zdaj zasedajo sedmo mesto v skupini B. Le Kastamonu je doslej še brez točke na dnu, pred varovankami Uroša Bregarja pa so od vrha Györ z desetimi točkami, Metz, Odense in CSKA Moskva s po šestimi ter Kristiansand in Sävehof s po štirimi.

Odense : Krim Mercator 26:24 (13:10) Arena Phönix Tag, gledalcev 1217, sodnika: Sekulić in Jovandić (oba Srbija). Odense: Thörn, Reinhardt, Aardahl 2, Aambakk, Knudsen, Kyndboel 2, van Wetering 5, Abbingh 2, Iversen 1, Reinhardt, Larsen, Ikehara 2, Vollebregt 1, Hoejlund 4, Housheer 3, Bidstrup 4.

Krim Mercator: Arenhart, Miklič, Risović, Jurič, Stanko 7 (1), Pineau, Žabjek, van Kreij 2, Posavec 2, Klemenčič, Ljepoja 6, Varagić 3, Gomilar Zickero 3, Krpež-Šlezak 1, Lekić, Svetik.

Sedemmetrovke: Odense 2 (0), Krim 3 (1).

Izključitve: Odense 6, Krim 8 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenske prvakinje so v Hamletovi deželi nastopile oslabljene, manjkali sta namreč krožna napadalka Dragana Cvijić in desna zunanja igralka Oceane Sercien Ugolin, ki jo pred tekmovalnimi napori čaka še nekaj dodatnih preiskav, potem ko se je zaradi slabega počutja zgrudila po tekmi petega kroga lige prvakinj proti Metzu. Peti obračun v evropski sezoni se za Krimovke ni začel najbolje. Po zgrešeni sedemmetrovki Andree Lekić je Odense, ki je na prvih štirih tekmah premagal Kastamonu in Sävehof, izgubil pa proti Metzu in Györu, hitro zagospodaril na domačem terenu in povedel s 3:0. Negativni niz je prekinila Tjaša Stanko v sedmi minuti, a razmerje moči se ni spremenilo, kar je Bregarja hitro prisililo v minuto odmora pri vodstvu danske ekipe s 5:2.

Iz napake v napako

Napake v napadu so se vrstile, goli tekmic iz protinapada prav tako, v 19. minuti pa je prednost domačink narasla na +5. Edina razpoložena igralka Krima v napadu je bila sprva Nataša Ljepoja, ki je v prvem delu dosegla štiri gole, prav toliko pa jih je do konca prvega dela dodala Tjaša Stanko. Predvsem obramba Krima pa je bila tista, ki je ustavila nalet domačih rokometašic, prednost pa je skopnela na tri gole (13:10).

V drugem delu so se krimovke sprva približale na dva gola (13:15), a v napadu še naprej preveč grešile, tudi iz izdelanih protinapadov. Vedno, ko pa so se slovenske predstavnice približale na dva gola, so imele domačinke odgovor, po zadetku Mie Hoejlund pa znova v rokah tudi pet golov naskoka (19:14). Danke so nadaljevale s preudarno igro, po nekaj napakah pa je Ljepoja s svojim šestim golom, tokrat v prazno mrežo, znižala na 22:25 in v igro gostij vnesla nekaj upanja. Vseeno pa so domačinke uspešno kljubovale zadnjemu naletu slovenskih prvakinj, ki so se dobro minuto pred koncem približale na dva gola razlike, ter vknjižile pomembni točki.

Najboljša strelka tekme je bila Tjaša Stanko s sedmimi goli, šest jih je dodala Ljepoja, a prave pomoči ostalih ni bilo. Pri domačih je bila s petimi zadetki najbolj uspešna Bo van Wetering. Bregarjeve izbranke bodo v 6. kolu v soboto gostile Kristiansand.